Noel portava lluitant contra un tumor cerebral des que tenia només vuit anys. Natural de Betanzos (la Corunya), va haver de guanyar-li la partida a un medul·loblastoma una vegada i, quan semblava superat, va tenir una recaiguda de la mateixa mena de tumor. Gràcies a la seva lluita i a la de la seva mare, Sonia González; i també a la col·laboració d'entitats, persones anònimes i a la Fundació Cris contra el Càncer, en menys d'un any van aconseguir recaptar 330.000 euros que van permetre la realització assajos clínics de diverses teràpies per tractar de salvar vides de pacients amb la seva mateixa malaltia. Però a ell li va arribar tard. Noel va morir aquest dimecres quan només tenia 15 anys d'edat.

Noel va ser un jove valent que va conquistar els cors de molts gallecs. Després de guanyar-li la partida una vegada al medul·loblastoma, la metàstasi es va instal·lar després en una zona que no era operable. El seu nou repte de superació personal el va haver d'afrontar a Madrid, a l'hospital de La Paz. Gràcies a la seva causa, nombroses persones, sense dubtar-ho, van córrer llavors per carregar d'esperança a Noel, buscant la manera de finançar, de manera altruista, una teràpia que dotaria al seu sistema immune d'un mecanisme per defensar-se davant la presència de cèl·lules tumorals amb escasses alternatives terapèutiques convencionals.

Van aconseguir recaptar més de 300.000 euros en un temps rècord, que era la quantitat necessària per dur a terme la investigació. Gràcies a la seva valentia i la seva lluita, segueixen els assajos que podrien permetre salvar vides en batalles contra tumors com el que li va arrabassar la seva al jove Noel.