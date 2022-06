El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va anunciar aquest dilluns la construcció de centenars de polígons de tir públics arreu del país i una nova llei d’accés a armes de foc per «capacitar la societat» en la defensa nacional.

En unes declaracions a la premsa a la ciutat de Myszkow (sud), on va inaugurar un polígon de tir, Morawiecki va assegurar que «si Rússia pensés alguna vegada a atacar Polònia, que sàpiga que 40 milions de polonesos estan preparats per defensar-la amb armes a la mà».

El Govern polonès posarà en marxa un «programa nacional de foment del tir» amb la construcció d’almenys 314 instal·lacions, una a cada districte del país, on s’ofereixi als ciutadans classes de tir amb armes curtes i fusells i l’oportunitat de practicar regularment.

A més, el cap de l’Executiu polonès va dir que el seu Govern prepara una llei d’accés i ús d’armes de foc per a civils perquè «la societat civil també ha de capacitar-se per a la defensa».

Morawiecki va remarcar que a més de la modernització i ampliació de l’Exèrcit polonès, «gràcies a moderns camps de tir com el de Myszkow, més persones s’entrenaran per utilitzar armes de foc».

«És necessari reiterar el missatge que l’accés a les armes és per fer-nos més forts com a país», va dir Morawiecki, «i com diu la dita llatina, si vols la pau, prepara’t per a la guerra», va concloure.

Pawel Kukiz, líder del partit Kukiz´15, que manté amb el govern una aliança parlamentària, va anunciar recentment la seva intenció d’impulsar una legislació per simplificar els requisits dels ciutadans per posseir armes de foc.

En declaracions a la ràdio polonesa, Kukiz va declarar recentment que «si fóssim al lloc d’Ucraïna, qualsevol ciutadà amb un (fusell) kalàixnikov hauria de saber utilitzar-lo».

D’altra banda, Varsòvia vol potenciar la modernització i ampliació de les seves forces armades amb un ambiciós programa d’adquisició d’armament i amb un servei militar voluntari que pretén reclutar més de 150.000 joves en cossos militars i paramilitars.