Darias anuncia una quarta dosi universal de la vacuna contra el coronavirus

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va sorprendre ahir en assegurar a la televisió que «hi haurà quarta dosi per a tota la població» i que només falta «decidir quan», encara que la data més probable és la tardor, que és quan s’espera que estiguin disponibles les vacunes dissenyades per immunitzar davant de les noves variants de la covid. Fonts del seu departament van aclarir després que encara «no hi ha una data determinada» de quan començarà l’administració.

Abans d’aquest aclariment, al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Darias va assegurar fins i tot que l’administració d’una nova dosi a tota la població ja havia estat aprovada per la Comissió de Salut Pública, que reuneix els experts de Sanitat i les comunitats. No obstant, aquest òrgan va aprovar al gener la quarta punxada per a les persones immunodeprimides i la setmana passada per als més grans de 80 anys i els que viuen en residències, però sense ampliar a altres grups ni fixar quan començaran les punxades. «Haurà d’establir-se el moment més apropiat segons la situació epidemiològica», va acordar la Comissió.

«Massa aviat»

Cap país ha començat a administrar la quarta dosi a la població en general i l’Agència Europea del Medicament va avisar a l’abril que era «massa aviat» per prendre aquesta decisió atès que no hi havia «proves clares» que la protecció contra els casos més greus de la covid estigui «disminuint substancialment en adults» menors de 80 anys, per la qual cosa no hi ha evidències que «avalin l’ús immediat de la quarta dosi».