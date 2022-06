Els Estats Units han tornat als tribunals britànics per aconseguir l’extradició de Julian Assange, actualment empresonat a la presó d’alta seguretat de Belmarsh a Londres. Els advocats que representen les autoritats de Washington intenten revocar la decisió que bloqueja la demanda i han presentat una nova oferta de compromís sobre el futur tracte que rebria el fundador de Wikileaks.

En la primera de les dues jornades que durarà el procés en el Tribunal Superior de la capital britànica, els lletrats van mostrar un document legal segons el qual els EUA es comprometen a no imposar Assange confinament en solitari abans i després del judici a l’altre costat de l’Atlàntic. El condemnat podrà sol·licitar complir la pena que se li imposi al seu país d’origen, Austràlia que igual com els EUA acceptarà la petició. Les autoritats carceràries s’asseguraran que l’‘exhacker’ rebrà «el tractament clínic i psicològic»que recomanin els metges de la presó. Finalment, es garanteix que Assange no serà enviat a ADX Florence, la presó d’aïllament on es troben els condemnats més perillosos.

Informe psiquiàtric qüestionat

Informe psiquiàtric La nova vista té lloc després que la magistrada britànica Vanessa Baraitser s’oposés al gener a la petició d’extradició atès el mal estat de salut mental i el risc de suïcidi del fundador de Wikileaks. El lletrat James Lewis, en representació dels EUA, va assenyalar al jutge Timothy Holroyde que la sentència és errònia. Lewis qüestiona la fiabilitat de l’informe de l’expert, el psiquiatre Michael Kopelman, que va testificar en favor d’Assange. Kopelman va reconèixer haver ocultat a la justícia el fet que l’australià havia sigut pare de dos fills amb l’advocada Stella Moris, durant la seva tancada a l’ambaixada de l’Equador a la capital britànica. Aquest dijous els advocats de la defensa justificaran l’omissió per raons de seguretat. El mes passat una investigació de Yahoo News va revelar, sense que s’hagi pogut verificar, que els EUA van estar sospesant la possibilitat de segrestar o assassinar Assange.

La defensa tornarà a demanar el tancament del cas i la posada en llibertat immediata del reclús, víctima d’una conspiració per castigar-lo per exposar al món els crims comesos pels EUA. Ho va fer quan exercia la seva comesa com a periodista, al publicar centenars de milers de documents secrets i altament comprometedors sobre les activitats militars dels EUA i les forces aliades a l’Afganistan i l’Iraq. La sentència de la jutge Baraitser donava no obstant la raó als arguments esgrimits per Washington i indicava que segons les normes d’aquell país el fet per Wikileaks podia ser constitutiu d’un delicte contra les lleis que protegeixen els serveis secrets i la seguretat nacional. Tres administracions diferents, la de Barak Obama, Donald Trump i ara la de Joe Biden, han continuat amb la demanda.

El periodisme d’investigació, en perill

Organitzacions internacionals com Reporters sense Fronteres o Amnistia Internacional reclamen el tancament del cas i llibertat per a Assange. En una pàgina sencera del diari ‘The Times’ on estava escrit «el periodisme no és un delicte», la Federació Internacional de Periodistes afirmava que «la llibertat dels mitjans de comunicació està patint un mal perdurable per la contínua persecució de Julian Assange». La condemna del fundador de WikiLeaks amenaça tot el periodisme d’investigació i obre la porta que els seus autors siguin processats en qualsevol lloc del món.

Assange està acusat de mirar d’accedir als ordinadors del Pentàgon i de 17 càrrecs d’espionatge per rebre i publicar documents classificats. Wikileaks va abocar a internet 250.000 cables diplomàtics i gairebé mig milió d’informes de l’exèrcit nord-americà. Els documents incloïen els noms autèntics de persones implicades i de múltiples fonts confidencials, cosa que va posar els informants en perill.

El nou procés, sigui quin sigui el resultat, no serà últim capítol de la saga judicial que protagonitza Assange des de fa onze anys. És probable que hi hagi més apel·lacions i que el contenciós acabi al Tribunal Suprem.