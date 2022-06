Moncloa dona per feta la derrota a Andalusia i intenta blindar Pedro Sánchez

Poca cosa es pot fer ja. És el neguit que recorre el PSOE i que retruny igualment a la Moncloa. A l’equip de Pedro Sánchez donen per amortitzades les eleccions andaluses del 19-J, són conscients que tindran mals resultats, que Juan Espadas, l’home pel qual van apostar directament el president i Ferraz per rellevar Susana Díaz, es quedarà lluny del seu objectiu de guanyar els comicis. Per això prefereixen girar full. I com més aviat millor. En el Govern se centren en els reptes propers: la cimera de l’OTAN, el debat de Política General i l’«impuls» que Sánchez vol imprimir de cara al darrer curs de la legislatura.

Les enquestes són concloents: Espadas podria, en el millor dels casos, repetir els 33 diputats de fa quatre anys, o bé caure pel pendent. O, encara pitjor, ensorrar-se per sota del llindar psicològic dels 30 escons, com s’apunta en els últims sondejos. Aquest darrer escenari seria llegit com un absolut desastre.