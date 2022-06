El president rus, Vladímir Putin, ha respost a la decisió de Brussel·les d’accelerar l’adhesió <strong>d’Ucraïna </strong>a la <strong>Unió Europea</strong> (UE) amb un to amenaçador. «Rússia té uns míssils hipersònics que ningú més té», ha etzibat en un discurs triomfalista en el qual ha celebrat que els països europeus patiran «pèrdues directes de més de 400.000 dòlars» per la seva decisió d’aplicar sancions econòmiques contra Moscou.

El líder rus també ha proclamat avui la fi del món unipolar liderat pels Estats Units malgrat els intents d’Occident de conservar-lo «per tots els mitjans». «(Aquesta era) s’ha acabat, malgrat tots els intents de mantenir-la i conservar-la per tots els mitjans. El canvi és un procés natural de la història», ha assenyalat el mandatari rus durant el Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg.

Putin ha carregat contra Washington per «clamar victòria en la guerra freda» després de la caiguda de la Unió Soviètica el 1991 i «proclamar-se enviat de Déu a la terra». «Els EUA sembla que no s’adonen que en les últimes dècades al planeta s’han format i cada vegada es fan sentir més nous i poderosos centres, cada un dels quals desenvolupa els seus sistemes polítics i institucions públiques, i implanten els seus propis models de creixement econòmic», ha assenyalat.

Així mateix, el líder del Kremlin ha acusat els líders occidentals d’ignorar els «canvis revolucionaris i tectònics», que va considerar «irreversibles». «Creuen que l’hegemonia d’Occident en la política i economia mundial és una constant, és eterna. No hi ha res que sigui etern. Els nostres col·legues no només neguen la realitat, sinó que intenten obstaculitzar la marxa de la història, pensen com al segle passat, són ostatges de les seves pròpies mentides», ha remarcat.

Putin, que creu que Occident viu un moment de decadència, també ha acusat els EUA de provocar una crisi econòmica global amb la seva «irresponsable» política financera i ha criticat la Unió Europea (UE) per «perdre sobirania política» al mantenir la seva històrica aliança estratègica amb la Casa Blanca. Al seu torn, ha negat que l’actual «operació militar especial» a Ucraïna tingui alguna cosa a veure amb els actuals cataclismes econòmics i va responsabilitzar Occident d’una possible futura fam al món.

Les paraules de Putin arriben poc després que Brussel·les hagi posat en marxa el procés d’adhesió d’Ucraïna al club comunitari, i hagi recomanat als caps d’Estat concedir a Kíiv, amb condicions, l’estatus de país candidat.