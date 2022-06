Estava cridada a ser l’última demostració de força del trumpisme abans que Donald Trump abandoni la Casa Blanca i ha acabat desencadenant imatges extraordinàries de caos i violència, les mateixes que el republicà ha abonat en els últims quatre anys. Centenars de manifestants han irromput aquest dimecres al Capitoli dels Estats Units, on les dues cambres del Congrés estan reunides per certificar la victòria de <strong>Joe Biden</strong> al novembre. La irrupció, que ha sumit els Estats Units en la confusió, s’ha produït després que una multitud prengués les escales de l’edifici sense gairebé oposició policial, cosa que ha provocat el tancament d’emergència de l’edifici.

they didn’t “breach” or “storm” the capitol building THEY WERE LET IN https://t.co/SVeo6BcFV0 — a🌟 (@moonddng) 6 de enero de 2021

Tan sols una hora abans, el president s’havia dirigit a la multitud per insistir en la seva teoria del robatori, demanant veladament als seus seguidors que ajustessin comptes amb els artífexs de la desacreditada tupinada. Amb l’assalt al Capitoli ja perpetrat, Trump va penjar un missatge a les xarxes socials demanant als manifestants que es retiressin, però va tornar a insistir en la seva infundada teoria del frau.

La imatge insòlita del Capitoli ocupat va obligar a suspendre la sessió conjunta de les dues cambres del Congrés. Les autoritats van tancar les portes de l’hemicicle i van evacuar el vicepresident Mike Pence per garantir la seva seguretat. Però tot i així es van viure moments d’extrema tensió. Les portes del Senat van haver de bloquejar-se amb armaris, segons algunes fotografies, però alguns manifestants van arribar a entrar a l’hemicicle. Una fotografia va capturar-ne un aixecant el puny des de l’estrada que ocupa habitualment el president de la Cambra. D’altres van irrompre a les oficines dels congressistes i, segons informacions de la CNN, va arribar a produir-se un enfrontament armat als passadissos de l’edifici.

L’assalt deixa un balanç provisional de quatre morts, almenys 14 policies ferits (dos d’ells greus) i una cinquantena de detinguts, segons les autoritats locals. Una de les víctimes mortals, Ashli Babbit, va morir al rebre un tret al pit. Era veterana de l’Exèrcit i seguidora de Trump. Els altres tres morts, per ara no identificats, van morir a causa d’«urgències mèdiques», segons ha explicat el cap de la Policia Metropolitana de Washington, Robert Contee, en una roda de premsa nocturna.

Fins aleshores la concentració de les desenes de milers de persones que havien pres el centre de Washington per protestar contra l’infundat frau electoral sota l’eslògan ‘Salvem Amèrica’ havia transcorregut sense incidents. Però, entre la multitud, l’enuig, la frustració i l’angoixa era palpable. Imperava en molts la sensació que sense Trump en el poder els EUA perdran les seves llibertats, donaran l’esquena a Déu, quedaran a expenses d’una elit corrupta i es convertiran en un règim totalitari.

«Frenar el robatori»

«Hem de lluitar per frenar el robatori electoral, està en joc la nostra llibertat», deia Lisa Verdonik, una oficial de la Marina retirada. «Si l’esquerra mira de convertir-nos en una dictadura comunista, això podria acabar en una revolució. Reso perquè no succeeixi perquè tinc por». Entre els assistents hi havia membres de milícies paramilitars i grups d’extrema dreta com els Proud Boys, que van ser els primers en marxar fins al Capitoli per protestar per la recent detenció del seu líder. Tots ells comparteixen l’hostilitat envers el Govern i una classe política que consideren corrupta, una de les percepcions que Trump ha alimentat insistentment aquests anys, en els quals ha dividit el país, ha fomentat l’odi i ha posat les llavors per a la insurrecció en potència d’aquest dimecres.

«Demano a tothom a l’interior del Capitoli que es comporti de forma pacífica», va escriure el president a les xarxes després que es desfermés el pandimoni a l’interior. «Res de violència. Recordin, som el partit de la llei i l’ordre». L’alcaldessa demòcrata de Washington, Muriel Bowser, va decretar el toc de queda a la ciutat a partir de les 18.00 hores. I la Casa Blanca va anunciar l’enviament de reforços per a la Guàrdia Nacional i la policia, obligades a desallotjar d’una manera o un altre l’ocupació de l’edifici.

«No vaig armat perquè no volem crear problemes innecessaris», deia ‘Ardilla’, un membre de la milícia de Texas que va conduir 24 hores des del seu estat per assistir a la manifestació. Vestit de camuflatge, armilla tàctica i amb un punyal al cinyell, va assegurar que la classe política està destrossant les llibertats consagrades a la Constitució. «Estem farts dels polítics que no representen al poble i són incapaços de cooperar pel bé del país», deia Ardilla.

Venjança

Trump s’havia dirigit poc abans a la multitud per descriure les passades eleccions com «el frau electoral més gran de la història». El president va dir «idiotes» als 80 milions de nord-americans que van votar per Biden, va demanar als seus seguidors que ajustin comptes amb els republicans disposats a recolzar la certificació de la seva victòria i va dir que el demòcrata serà un president «il·legítim». Una gasolina que va servir per enardir a les masses que poc després van irrompre al Capitoli. «Avui es farà història. Veurem si tenim líders valents o líders que hauran de viure avergonyits. Si acaben certificant el resultat, mai hauríem d’oblidar-ho», va dir Trump a la multitud.