El ministre de Cultura i Política de la Informació d’Ucraïna, Oleksandr Tkatxenko, ha mostrat el seu rebuig de la decisió de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) de descartar el país com a seu per allotjar el Festival d’Eurovisió 2023 per la situació de la guerra i iniciar converses amb la BBC per celebrar-lo al Regne Unit.

En un comunicat, el govern que presideix Volodímir Zelenski ha expressat que «no està d’acord amb la naturalesa d’aquesta decisió» quan no s’ha entrat a discutir «altres opcions» i ha reclamat «continuar les negociacions i trobar una solució conjunta que satisfaci totes les parts». Kíiv ha recordat que van guanyar l’última edició del festival amb Kalush Orchestra i, fins al moment, «han complert totes les condicions dins del temps especificat per al procés d’aprovació de la seva celebració a Ucraïna», a més de donar-se respostes i garanties sobre els estàndards de seguretat o valorar les possibles seus per acollir el concurs musical. «Creiem que podrem complir amb tots els compromisos que hem adquirit», ha insistit el govern en el comunicat, que ha exigit «negociacions addicionals» per a la celebració d’Eurovisió 2023 a Ucraïna. Condicions de seguretat La Unió Europea de Radiodifusió (UER) –(EBU, per les seves sigles en anglès)– ha descartat que Ucraïna, guanyadora del Festival d’Eurovisió 2022, aculli la pròxima edició del certamen europeu i ha iniciat les converses amb la britànica BBC perquè sigui el Regne Unit el país que aculli el concurs el 2023, atesa la seva condició de subcampió. Després d’una anàlisi objectiva, del Grup de Referència, el consell d’administració d’Eurovisió ha conclòs «amb profunda pena» que, ateses les circumstàncies actuals, «les garanties operatives i de seguretat requerides» perquè un organisme de radiodifusió allotgi, organitzi i produeixi el Festival d’Eurovisió sota les Regles del certamen «no poden ser complertes per UA:PBC», l’emissora pública d’Ucraïna UA:PBC, que ja va acollir el concurs el 2017 i el 2005. L’UER ha agraït a UA:PBC la seva «sincera cooperació i compromís en l’exploració de tots els escenaris» en les setmanes posteriors a la victòria de Kalush Orchestra el 14 de maig a Torí i ha compartit «la seva tristesa i decepció» perquè el concurs de l’any vinent no pugui celebrar-se a Ucraïna.