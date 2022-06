El Govern de Boris Johnson dóna llum verda a extradir Assange als EUA

La ministra britànica d’Interior, Priti Patel, va signar ahir l’ordre per a extradir al fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units, que el requereix per càrrecs d’espionatge, segons va informar el Departament d’Interior del Govern britànic.

El passat 20 d’abril, un jutge d’un tribunal britànic va emetre una ordre de lliurament del periodista australià als EUA per a ser considerada pel Govern del Regne Unit. «En virtut de la llei d’extradició de 2003, el ministre de l’Interior ha de signar una ordre d’extradició si no troba arguments per a prohibir que s’emeti l’ordre», va indicar un portaveu del departament en el comunicat divulgat aquest divendres.

El Govern britànic ha justificat la seva decisió en què els tribunals no han conclòs en les seves successives fallades sobre Assange que la seva extradició seria «opressiva, injusta o un abús processal».

Ara Assange té quinze dies per a apel·lar aquesta decisió. Wikileaks ja ha anunciat la seva intenció de recórrer: «Avui no és el final de la lluita. Només és el principi d’una nova batalla legal. Apel·larem aquesta decisió», va manifestar el portal en un comunicat penjat en Twitter.