Les flames assetgen mitja Espanya

En una nova jornada de temperatures molt altes en tota la geografia espanyola, els incendis forestals continuen arrasant hectàrees mentre que els cossos de bombers i agents forestals lluiten per sufocar un foc cada vegada més voraç, sobretot a Zamora, però també en quatre nous incendis a Tarragona, Toledo, Lleida i Castelló.

Setze comunitats autònomes estan en avís taronja o groc per temperatures molt altes, quedant només Canàries fora d’aquesta llista de calor, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que preveu també tempestes a Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, i que podrien anar acompanyades per ratxes de vent en les cinc primeres. Vent que unit a les altes temperatures i sequedat del sòl pot donar inici a qualsevol incendi nou, com va succeir a Tarragona, entre els municipis de La Riba i Farena.

A Catalunya, els Agents Rurals de la Generalitat han activat el nivell 3 del Pla Alfa, que marca risc extrem d’incendis, en 17 municipis repartits per tres comarques de Lleida. A Lleida un nou incendi es va iniciar ahir a primera hora de la tarda en Altés, en el terme municipal de Bassella, en una comarca on segueixen actius els incendis de Coll de Narbó, Cabó i Peramola, aquest últim estabilitzat. A més, els efectius dels Bombers se centren a estabilitzar l’incendi de Lladurs davant el potencial d’aquest, i encara que està perimetrat no està estable pel fet que es troba en una zona de difícil accés.

Un altre foc a Castellar de la Ribera (Lleida) també s’ha estabilitzat, però el d’Artesa de Segre (Lleida) té estabilitzat el flanc dret però l’esquerre continua cremant.

Un altre incendi es va declarar en una zona de pasturatge-matoll en la finca Zurraquin, en el terme municipal de Toledo, prop del parc temàtic francès ‘Puy du Fou’, que va decidir evacuar a 2.500 visitants, 700 empleats, 200 ocells, 55 cavalls i la resta d’animals sense que cap hagi sofert danys.

A Caudiel (Castelló) preocupa l’incendi declarat ahir per temperatures de 40 graus i baixa humitat i en el qual els efectius se centren a defensar la primera línia d’habitatges de la localitat i on els veïns han estat evacuats.

A Castella i Lleó, les localitats de Villardeciervos i Boya s’han sumat a les sis localitats desallotjades dijous davant l’avanç de l’incendi en la reserva de la Serra de la Colobra (Zamora), que ha arrasat gairebé 9.000 hectàrees .

A Andalusia, en l’incendi de Pujerra (Màlaga) que va donar inici a la «temporada del foc» el passat 8 de juny, s’han cremat unes 4.866 hectàrees, no obstant això, la xifra podria rondar entre les 5.000 i les 7.000 hectàrees arrasades. També a Màlaga, s’hi va sumar dijous l’incendi en Algatocín, concretament en el paratge El Cucharro.

A la província de Huelva, els efectius contra incendis han controlat un incendi en el paratge ‘El Rabiche’ en El Roser (Huelva) i també un altre en Finca de Lima de Almonaster la Real.

A Aragó, el Govern autonòmic ha elevat a situació 2 nivell 1 el grau d’emergència davant els incendis en la comunitat autònoma, un pas amb el qual requerirà la presència de la Unitat Militar d’Emergència (UME) en les tasques d’extinció.

A Navarra han quedat estabilitzats els incendis en Leyre, Tafalla i Olleta, el primer dels quals va tenir el seu origen en un llamp i el foc ha arrasat unes 500 hectàrees, però reguardes dels Bombers de Navarra continuen treballant i vigilant en la Serra de Leyre.

A Galícia, es troba actiu un incendi en Larouco (Orense) després de sofrir aquesta mateixa setmana dos focs que han arrasat ja més de 200 hectàrees.