El PP somia amb la majoria absoluta a Andalusia i el PSOE tem una desfeta

El candidat del PP, Juan Manuel Moreno, es va dedicar als joves en el seu penúltim acte de campanya en una trobada al Puerto de Santa María (Cadis) amb les Noves Generacions del partit. Moreno va coquetejar amb «la xifra mítica» dels 55 diputats, la majoria absoluta del Parlament andalús. Va avisar als joves del partit que poden estar en «un moment històric».

Sembla que el PP està en un núvol, tot i que per moments als seus dirigents tenen vertigen i miren de punxar el globus perquè el partit arribi a la jornada electoral amb els peus a terra. Moreno busca «la suficiència de poder governar amb suficiència», és a dir, la majoria absoluta dit de la forma més eufemística possible.

El PP dóna per feta la seva victòria i les esquerres assumeixen de manera indirecta la seva derrota. Fins i tot en les files de Moreno contenen l’eufòria però llisquen que podrien estar a la vora d’una majoria absoluta, amb el que no necessitaria a Vox per a formar govern.

El PSOE treu el cap a l’abisme electoral i aguanta la respiració davant el temor a un desastre absolut, sense moure’s del seu «no és no», negant-se en rotund a cedir vots a Moreno per a evitar l’extrema dreta en el Govern. El candidat socialista Juan Espadas va recordar que en 2018 va ser el PSOE qui va guanyar les eleccions i Moreno va pactar la seva investidura amb Vox.