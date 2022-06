El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit que cal estar preparats perquè la guerra a Ucraïna durarà possiblement «anys», segons va dir en una entrevista a l’edició dominical del diari alemany Bild.

Tot i que els costos per a Europa són alts, amb referència a la pujada de preus d’energia i el suport militar a Kíiv, seria encara més «car» deixar que Rússia cregui que pot seguir pel mateix camí, igual que després de l’annexió de Crimea el 2014.

Stoltenberg admet que la lluita pel Donbass per part de Rússia està adquirint cada vegada un caire més «brutal», però va indicar que els soldats ucraïnesos lluiten amb «valor» i que «amb més armes modernes» augmenta la possibilitat que puguin expulsar l’enemic també de l’est del país.

Tot i així, ha deixat clar que els aliats no enviaran els seus propis soldats a combatre en la guerra per evitar convertir-se en part del conflicte.

Soroll de sabres

Sobre la possibilitat d’una guerra nuclear, el secretari general de l’OTAN assenyala que l’Aliança no ha detectat un augment en el nivell d’alerta en aquest àmbit de les forces armades russes, però qualifica de «perillós» el «soroll de sabres» del Kremlin. «Putin ha de saber que una guerra nuclear no es pot guanyar i que no ha d’esclatar mai», va remarcar.

Amb referència al nou document estratègic que serà adoptat per l’Aliança Atlàntica en la pròxima cimera de Madrid, Stoltenberg destaca que s’hi declararà que Rússia «és una amenaça per a la nostra seguretat, pau i estabilitat».

La Xina també figurarà en aquesta nova declaració estratègica, ja que el seu auge «és un repte per als nostres interessos, els nostres valors i la nostra seguretat», va assegurar el secretari general de l’OTAN.

Suècia i Finlàndia

Respecte a l’adhesió de Suècia i de Finlàndia, indica que no reforçaria només aquests dos països, sinó l’aliança en el seu conjunt, però s’ha mostrat comprensiu amb Turquia, que de moment ha vetat el procés.

Així, remarca la importància estratègica de comptar amb Turquia com a soci en l’aliança i va asseverar que «cap país de l’OTAN ha patit tant pel terrorisme», amb referència a l’acció del grup armat Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), classificat com a terrorista a la Unió Europea (UE). «Ens prenem seriosament les objeccions de Turquia i fem tot el possible per fer-les desaparèixer», assegura.

Suècia i Finlàndia han concedit tradicionalment asil a activistes pels drets kurds als quals Turquia qualifica de terroristes i són reticents a vendre armes a Ankara després que aquest país envaís el nord de Síria el 2018.