Alemanya va prendre diumenge mesures d’urgència per assegurar el seu subministrament d’energia davant les recents reduccions en les entregues de gas de Rússia, cosa que implicarà recórrer més al carbó, una mesura «amarga» però necessària.

«Per reduir el consum de gas, s’ha d’utilitzar menys gas per produir electricitat. Al seu lloc, s’hauran d’utilitzar més les centrals de carbó», va declarar el Ministeri d’Economia en un comunicat.

El Govern reacciona als anuncis d’aquesta setmana del gegant rus Gazprom sobre la reducció d’entregues de gas, a través del gasoducte Nord Stream, en el context de la guerra a Ucraïna i el pols energètic entre els països occidentals i Moscou.

Aquest mesura és un gir de 180 graus per al Govern de coalició alemany, que inclou els ecologistes i que va prometre abandonar l’ús de carbó abans del 2030. «És amarg, però és indispensable per reduir el consum de gas», va declarar el ministre d’Economia, l’ecologista Robert Habeck, en un comunicat. Una llei en aquesta direcció serà adoptada d’aquí a principis d’estiu, va afegir.

En aquest marc, el Govern permetrà l’ús de centrals de carbó anomenades ‘de reserva’, ja que actualment només servien en últim recurs. El ministre va assegurar, no obstant, que aquesta mesura de recórrer al carbó era «provisional», davant l’«agreujament» de la situació del mercat gasístic.

Gazprom va reduir aquesta setmana les seves entregues a través del Nord Stream un 40%, i després un 33%, al·legant un problema tècnic. Però per al Govern alemany es tracta d’una «decisió política», en el context del suport dels països occidentals a Ucraïna en la guerra contra Rússia. «No hem de fer-nos il·lusions, som davant una prova de força amb Vladímir Putin», va comentar.

Abandonament de l’energia nuclear

El canceller alemany, Olaf Scholz, va descartar ahir prolongar el temps de funcionament de les centrals nuclears del país per contrarestar la possible escassetat de subministrament energètic a causa dels talls de subministrament russos. «Els experts ens diuen: Això no funcionarà», va afirmar en una entrevista amb el diari ‘Münchner Merkur’, i va afegir que l’abandonament de l’energia nuclear a Alemanya es va decidir fa temps.

Així, ha posat èmfasi en el fet que els elements de combustible i els intervals de manteniment necessaris de les centrals s’havien coordinat amb precisió d’acord amb aquest pla, amb barres de combustible programades per durar fins a finals d’any i aconseguir-ne d’altres noves tardaria entre 12 i 18 mesos.

«Recolzo de tot cor l’abandonament de l’energia nuclear. Alhora, si fos possible prolongar el temps de funcionament de les centrals un o dos anys sense dificultats, probablement pocs s’hi oposarien en aquest moment», ha indicat el canceller d’Alemanya, i ha afegit que «tanmateix, això no és possible».