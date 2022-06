Si hi ha un responsable de la crisi alimentària mundial no és la Unió Europea sinó Rússia, que continua bloquejant les exportacions i bombardejant sistemàticament Ucraïna. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha tornat a acusar Moscou d’utilitzar la gana com una arma de guerra i ha negat que els Vint-i-set hagin perdut la batalla del relat davant el president rus, Vladímir Putin, malgrat que ha enviat una carta als ministres d’Exteriors africans explicant el contingut i el funcionament de les sancions europees contra Rússia per la guerra d’Ucraïna, per explicar malentesos i aclarir la postura europea.

«No hem perdut la guerra de narratives, però existeix i l’hem d’encarar, perquè per tenir la raó objectivament no ens la donaran els altres. Hem de fer un esforç perquè hi ha qui té raons per creure que Rússia té raó i per això m’he dirigit als països africans per carta», ha explicat sobre la missiva enviada als països africans sobre com funcionen les sancions de la UE, a qui afecten, què es pot fer i què no. Ha sigut al final d’una trobada de ministres d’Exteriors un cop més molt centrada en la guerra d’Ucraïna i les seves conseqüències en l’àmbit intern i internacional, particularment en matèria alimentària. El polític espanyol ha reiterat que el culpable que el cereal ucraïnès estigui bloquejat és Vladímir Putin i no els Vint-i-set ni les sis rondes de sancions aprovades fins ara.

«Quan més de 20 milions de cereals estan bloquejats a les sitges d’Ucraïna i algú evita que aquests aliments arribin als consumidors. Això té un preu. Hi ha gent que tindrà gana. És un acte deliberat per fer servir els aliments, els cereals en aquest cas, com una arma de guerra. Un acte deliberat per crear fam al món, per pressionar en l’àmbit mundial, la UE i Ucraïna. És el que està passant», ha lamentat. Una estratègia russa de propaganda que es repeteix. «Creen un problema i donen la culpa als altres però si nosaltres podem pagar el nostre gas, tots poden pagar el seu blat», ha recordat negant que l’expulsió de bancs russos del sistema de pagaments Swift suposi un problema perquè els intercanvis agrícoles no estan subjectes a sancions europees.

Trànsit cap a Kaliningrad

Borrell també ha negat que Lituània estigui bloquejant el trànsit de productes i persones cap a l’enclavament rus de Kaliningrad. Segons Moscou, la república bàltica, una de les més crítiques i dures amb Rússia, aplica restriccions. «El trànsit per terra entre Kaliningrad i altres zones de Rússia no s’ha parat. No n’hi ha cap mena de bloqueig. El trànsit per terra no s’ha aturat, ni bloquejat ni prohibit. En segon lloc, el trànsit de passatgers i béns que no estan sancionats continua», ha explicat l’alt representant per a la política exterior de la UE després d’escoltar el seu col·lega lituà, Gabrielius Landsbergis, que ha explicat als seus col·legues que no hi ha restriccions, més enllà dels productes sancionats per la UE.

De la trobada de ministres d’Exteriors també surt el compromís dels Vint-i-set per recolzar militarment Ucraïna, perquè la guerra segueix i és «com si l’única cosa que volgués (Vladímir Putin) és destruir físicament Ucraïna, les seves infraestructures, el teixit urbà, per aniquilar la idea que existeixi una nació ucraïnesa», i una acollida positiva a la recomanació de Brussel·les de concedir a Ucraïna i Moldàvia l’estatus de candidat a la UE, una cosa sobre la qual hauran de decidir els 27 caps d’Estat i de govern de la UE en la cimera de finals de setmana.