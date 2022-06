El flamant guanyador de les eleccions a Colòmbia, l’esquerrà Gustavo Petro, explica en una entrevista amb EL PERIÓDICO les seves prioritats.

-¿Què canviarà a Colòmbia?

-Colòmbia ha viscut una etapa molt llarga de violència i pobresa. Avui mateix comencem a construir ponts amb tota la societat colombiana i junts posarem a caminar aquest poble, a generar treball, riquesa, pau, alegria. Colòmbia és un país de gran riquesa natural i això ha de traduir-se en benestar per a les seves dones i els seus homes.

- ¿S’obriran negociacions amb l’ELN?

-La pau ha de ser el fruit del diàleg i l’acord amb tots els sectors del país, treballarem perquè no hi hagi més morts, convertirem Colòmbia en un país de vida. El nostre és un canvi per la vida que vol desterrar la mort, convertirem Colòmbia en un país on tothom pugui viure, recuperant el respecte per la vida humana.

-¿Quina relació establirà amb Veneçuela?

-Una de les meves primeres accions serà reobrir la frontera amb Veneçuela, és un dels nostres principals socis comercials. El tancament de fronteres entre els dos països només ha generat pobresa per a Colòmbia, restablir les relacions comercials és bo per al poble de Colòmbia i per al de Veneçuela.

-¿I amb Espanya?

El Govern d’Espanya ha sigut un Govern amic i Pedro Sánchez ha demostrat voler que Colòmbia recuperi la vida i tingui un futur. Des del respecte i no des del colonialisme que en algun moment va tenir Espanya envers Colòmbia. Tindrem unes excel·lents relacions.

-¿Quines són les prioritats a curt termini?

-Colòmbia passa fam i aquesta és la primera prioritat. Ho he promès i compliré amb uns subsidis per a les dones que són cap de família i per a les persones grans sense pensió. Amb això pal·liarem una part de la fam. Però això és circumstancial. Perquè l’objectiu és posar Colòmbia a produir, impulsar l’agro, la confecció, el turisme i generar centenars de milers de llocs de treball. Colombianes i colombians han de viure del seu digne treball.

- ¿Com s’aconsegueix una redistribució més equitativa de la riquesa i de la renda?

La reforma fiscal és una de les nostres apostes. Però sobretot impulsarem la productivitat, regularitzarem l’economia i incrementarem els ingressos de l’Estat i, amb això, atendrem les necessitats de tots els més desfavorits. Colòmbia té capacitat per produir prou riquesa com perquè ningú passi gana i l’educació i la salut siguin universals i adequades.

- Primer president d’esquerres a Colòmbia. ¿Tem represàlies com un increment dels assassinats a militants d’esquerra?

-La nostra victòria està al servei de la pau. És a dir, pacificar els territoris i oferir protecció a tothom. Militants d’esquerra, líders pagesos, socials, indígenes i a qualsevol ésser humà. La vida és inviolable i està per damunt de tot. També és un compromís amb la revolució mundial que ha de parar el canvi climàtic.