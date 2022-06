Les urnes castiguen la fractura de l’esquerra, que s’ensorra

Les urnes castiguen la divisió de l’esquerra andalusa, que perd més de la meitat de la representació. De 17 diputats que va obtenir el 2018, quan va acudir unida a les urnes, ha passat als 7 diputats en la cita electoral d’ahir, a la qual va arribar fragmentada en dues opcions: Per Andalusia, la coalició de Podem i IU, que va aconseguir 5 escons; i Endavant Andalusia, el partit de Teresa Rodríguez, que es presentava per primera vegada en solitari aconseguint irrompre amb dos representants.

Els resultats consoliden la notable caiguda de l’espai a l’esquerra del PSOE, que perd presència en el graner de vots més gran del país, amb 6,6 milions d’electors. La pèrdua total és de 10 escons, però el cop ha estat especialment dur per a Per Andalusia, l’opció avalada en els últims dies per Yolanda Díaz i liderada per Inmaculada Nieto, que no va arribar ni a la mitja dotzena d’escons.