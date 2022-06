El líder del PP mira cap a la Moncloa després de l’èxit i el partit veu un canvi de cicle

L’èxit sense precedents que el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla va signar ahir en la nit electoral a Andalusia, consolidant la majoria absoluta (58 escons), va desfermar un estat d’eufòria total a Gènova, que ja fa les seves primeres projeccions mirant la Moncloa.

Alberto Núñez Feijóo va viure les seves primeres eleccions autonòmiques com a líder nacional després que la negociació de Castella i Lleó (on el PP va haver d’assumir la seva primera coalició amb Vox) es produís en plena transició a la seva presidència. L’obsessió des d’aquell moment és que el cas castellanolleonès no tingués una rèplica andalusa i no dependre de Vox per formar un nou Govern.

La secretària general, Cuca Gamarra, ho va expressar acompanyada dels principals dirigents de la formació sense amagar l’exaltació que va produir el recompte andalús: «Andalusia ha donat una majoria absoluta històrica al PP. Iniciem una nova etapa d’una gran il·lusió. Tot Espanya estava pendent d’aquestes eleccions i s’ha optat per fer política d’estabilitat, rigor i gestió». En el PP entenen que Pedro Sánchez ha de fer «una reflexió» després de la desfeta del PSOE: «És el fracàs del sanxisme. El seu projecte està esgotat», va concloure la número dos del partit.

La lectura entre els populars és que l’efecte Feijóo ha quedat provat, en aquesta ocasió de la mà de Moreno. Tots dos dirigents coincideixen en la seva aposta política per la moderació i per eixamplar les bases del PP mirant votants del PSOE, sense tenir en compte els postulats del partit ultra, i molt lluny del perfil que representa Isabel Díaz Ayuso a Madrid. La dirigent madrilenya va tenir un èxit rotund el maig de l’any passat, però es va quedar a quatre diputats de la majoria absoluta en una comunitat fidel a la marca del PP. Per això en el partit assenyalen sense embuts que Moreno «ha superat la gesta d’Ayuso».

En el PP consideren que el tomb viscut a Andalusia (feu socialista sense comparació) -tenyida de blau en aquest moment després de només tres anys i mig de govern del PP, inclosa la província de Sevilla, on els conservadors guanyen per primera vegada a democràcia- és un punt d’inflexió «sense matisos» i avala la posició que defensa Feijóo: és possible recuperar la governança en solitari i no dependre de Vox amb un discurs moderat.

En la cúpula popular reconeixen que «el camí és llarg» i la parada següent seran les eleccions autonòmiques i municipals. Però, en aquest moment, assenyalen, el més important era deixar el que va passar a Castella i Lleó en «anecdòtic». .

El PP considera que l’estratègia de Vox d’insistir que «si necessitaven un sol diputat» per arribar a la majoria absoluta «exigirien formar part del Govern andalús» es va tornar en contra dels ultra, que van situar Moreno com «el veritable vot útil». «En realitat van convertir les eleccions en una mena de segona volta. Era Moreno amb ells o Moreno sol», reflexionen a Gènova.