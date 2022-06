El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha sigut sotmès a una «petita operació de rutina», sota anestèsia general, a causa d’una sinusitis, va informar aquest dilluns la residència oficial de Downing Street.

El cap del Govern conservador ha sigut ingressat aquest matí en un hospital de Londres, on va ser operat, però hores després ja estava de tornada a la seva residència, va afegir la font. Johnson està descansant, tot i que té intenció de presidir la reunió del Govern d’aquest dimarts, segons Downing Street.

El portaveu no va especificar a quin hospital el primer ministre va ser sotmès a la intervenció, però va dir que es va fer sota el Sistema Nacional de Salut (NHS, per les seves sigles en anglès). El mateix portaveu va indicar que el vice primer ministre britànic, Dominic Raab, i el secretari del Gabinet, Simon Case, estaven al corrent de la breu absència de Johnson del Govern.

No té res a veure amb la covid

D’acord amb alguns mitjans, la sinusitis de Johnson no està relacionada amb el covid-19 que va contraure a principis del 2020, quan va haver de ser ingressat d’urgència en un hospital de la capital britànica i va estar uns dies en cures intensives.

En aquell moment, Dominic Raab, que llavors era ministre d’Afers Exteriors, es va fer càrrec del Govern de manera provisional fins a la recuperació de Johnson.

En les últimes setmanes, el primer ministre va rebre fortes pressions per dimitir per l’escàndol de les festes a Downing Street durant la pandèmia, i va haver d’afrontar una moció de censura interna del seu grup parlamentari, que, no obstant, va aconseguir superar.