El vent complica l’estabilització de l’incendi declarat a Artesa de Segre

Ja avisava el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que el d’ahir seria un «dia molt complicat» pel que fa a la gestió dels múltiples incendis que assolen Catalunya. I en aquesta jornada difícil per a les tasques que els Bombers van dur a terme per al control dels focs, el vent i l’inici d’un altre incendi proper al d’Artesa de Segre, en aquest cas a Peramola, van dificultar encara més les feines. Per aquest motiu, l’alerta per risc extrem d’incendi es manté a 93 municipis.

Durant les hores centrals del dia es van registrar cops de vent d’entre 30 i 40 quilòmetres per hora, fet que va suposar una gran complicació amb la qual els serveis d’emergències es van trobar ahir, sobretot al sud i al sud-oest del país. «Tenim menys temperatura, ha pujat la humitat, però el vent fa que ens trobem en situació de molta alerta», detallava Delort. Els Bombers de la Generalitat han registrat 229 incendis forestals des de dimecres passat. Dels 60 focs als quals s’han enfrontat diàriament, a l’hora de tancar aquesta edició només seguien actius l’incendi d’Artesa de Segre, que en cinc dies ja ha arrasat 2.700 hectàrees, majoritàriament massa forestal, i el de Peramola, que es va iniciar a dos quarts de tres de la tarda d’ahir i que va obligar a desviar efectius de l’incendi d’Artesa per atendre aquest segon foc. Sobre l’incendi d’Artesa, les autoritats van informar que durant el dia es va treballar en noves represes del foc al flanc oest, que és el que estava més obert i amenaçava els eixos de confinament establerts. El cap dels Agents Forals a Lleida, Llorenç Ricou, va assenyalar que aquest cos va detectar diverses persones fent foc a la zona. «Això no s’entén» amb el risc d’incendi que hi ha ara mateix, va lamentar.