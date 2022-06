La reportera russa Anna Politkóvskaya, Premi Vázquez Montalbán de Periodisme Internacional el 2005 i una de les informadores més crítiques amb el Govern de Vladímir Putin per les seves accions en Txetxènia, ha estat assassinada avui en el seu domicili de Moscou de diversos trets, segons han informat fonts policials.

El cos de la periodista, amb diversos trets, fue trobat per una veïna al voltant de les tres de la tarda (hora espanyola, 17.00 hores a Moscou) en l'ascensor d'un edifici de vivendes del centre de la capital.

Quatre casquets de bala

La policia, que ha trobat una pistola i quatre casquets de bala en l'elevador, busca a un jove d'estatura mitjana i complexió prima, que portava una gorra de beisbol negra.

"La van matar en el portal de la seva pròpia casa", ha declarat Dmitri Muratov, redactor en cap deNóvaya Gazeta,setmanari para el que escrivia la periodista assassinada.

El fiscal de Moscou, Yuri Siomin, ha anunciat l'apertura d'una investigació per la via penal per "assassinat premeditat".

Especialista en Txetxènia

Politkóvskaya, que va néixer a Nova York el 1958, estava considerada la periodista més crítica amb la política del president rus, Vladímir Putin, especialment sobre temes relacionats amb Txetxènia i el Caucas nord rus.

La informadora havia confessat en diverses ocasions que havia rebut amenaces de mort dels serveis secrets russos, l'Exèrcit i altres agències de seguretat de l'Estat a las que havia criticat amb duresa en els seus articles.

Dolor dels seus companys

"El seu assassinat és un cop en el mateix cor del periodisme rus. No serà possible compensar la seva pèrdua, ja que no hi ha ningú com Politkóvskaya ni lo haurà mai", ha manifestat Igor Yakovenko, secretari general de la Unió de Periodistes de Rússia.

La informadora va presentar el febrer del 2005 a Madrid el seu llibreLa Rússia de Putin,i ha publicat altres dues obres a Espanya,Terror en TxetxèniaiUna guerra bruta,totes dues el 2003.