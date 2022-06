Macron afronta la legislatura més difícil després de perdre la majoria parlamentària

I ara, quin futur espera al govern d’Emmanuel Macron? França es va aixecar ahir amb ressaca després de l’ensopegada de la coalició de partits afins al president. L’aliança macronista Junts va perdre la majoria absoluta en la segona volta de les legislatives, cosa que obligarà el dirigent centrista i el seu executiu a negociar amb forces de l’oposició reformes i lleis. Amb aquests comicis, la política francesa va viatjar a una destinació desconeguda al país veí en les últimes dècades, però molt freqüentada a la resta d’Europa: el parlamentarisme.

La coalició afí a Macron va obtenir 246 diputats, lluny del mínim de 289 escons per disposar de la majoria. L’aliança Junts va perdre més de 100 diputats i en el cas de La República en Marxa (partit de Macron) va veure reduïts els seus escons a la meitat. És la primera vegada des de 1988 que un president recentment elegit (o reelegit) es queda sense majoria absoluta i ha de negociar.

L’únic consol

El seu únic consol va ser quedar com a primera força i que l’oposició, dividida entre l’esquerra i la ultradreta, difícilment constituirà una majoria alternativa. La Nova Unió Popular Ecològica i Social (NUPES) -formada per la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon, el Partit Socialista, els verds i els comunistes- es va convertir en la segona força amb 147 diputats, als quals se’n podria sumar algun més (el repartiment per als diferents grups no és definitiu). Un bon resultat per a l’esquerra enfosquit per la sorpresa de la Reagrupació Nacional de Marine Le Pen, que en contra del pronòstic dels sondejos va aconseguir 89 escons, tot un rècord per al lepenisme. Macron espera una oposició forta tant per part d’una esquerra renovada com de la ultradreta.

Durant la nit electoral, la primera ministra, Élisabeth Borne, designada a finals de maig, ja havia dit en to dramàtic que «aquesta situació representa un risc per al nostre país». «Treballarem per construir una majoria d’acció», va prometre, tot i això, aquesta dirigent amb un perfil de tecnòcrata, a la qual plouen les crítiques des de les seves pròpies files, encara que qui va dissenyar l’estratègia de campanya va ser el mateix president.

Les primeres víctimes de l’ensopegada del macronisme van ser les ministres de Transició Ecològica (Amélie de Montchalin) i de Sanitat (Brigitte Bourguignon), així com la secretària d’Estat del Mar, Justine Bénin. Després de perdre en les seves circumscripcions, les tres van haver de dimitir.