“La violència sexual que hi ha contra les dones aEgiptepersegueix negar-los el dret a manifestar-se, a protestar per exigir els seusdrets,intimidar les dones perquè es quedin a casa”, ha explicat a aquest diariSagrario Monedero, coordinadora de programes de gènere d'Orient Pròxim de l'oenagéSolidaritat Internacional. Aquesta organització espanyola ha llançat una campanya eldia de Sant Valentí, el dia dels Enamorats, per “mostrar la nostra admiració, suport i solidaritat amb les dones que han patit abusos i que han pagat el preu de la Revolució egípcia” i “denunciar i fer visible la situació a què s'enfronten les dones activistes a Egipte i demostrar-los que no estan soles”.

L'oenagé ha proposat enviar missatges personals a les activistes egípcies que lluiten pels drets humans i a les organitzacions i col·lectius feministes i que lluiten pels drets de les dones a Egipte a través de Twitter amb el 'hashtag'#SendLoveEgyptWomen o una carta d'amor a l'adreça sendlove@solidaridad.org. Per a la campanya han dissenyat un cor amb aquest missatge sobreimprès: “SendloveEgyptWomen. Recolza les dones activistes que pateixen violència sexual”. Resposta de col·lectius “Ja hem rebut resposta de col·lectius i organitzacions egipcis a la campanya. Les dones estan molt emocionades pel suport que els està mostrant la gent”, ha assegurat Monedero. El 14 de febrer també va ser triat fa mesos com la data per portar a terme una protesta col·lectiva a nivell mundial contra la violència que pateixen les dones i les nenes a totes les zones del planeta. Entre els casos més esfereïdors hi ha lesviolacions col·lectives de noies a l'Índia i la posterior mort de le víctimes per la gravetat de les lesions. Amb el lema One Billion Rising (Mil milions s'aixequen), dones i homes de 200 països han sortit al carrer i han exigit el final de la violència contra les dones a través del ball. La campanya ha comptat amb el suport de centenars d'organitzacions pro drets humans i també d'institucions i personalitats, entre elles Robert Redford i Yoko Ono. “Avui és Sant Valentí, el dia de l'amor, una bona ocasió per dir prou a la violència. Almenys una de cada quatre dones al món ha patit algun tipus de violència”, apunta Miri Shalem, una de les dues israelianes que han creat el grup Women dance for a change, que té una pàgina a Facebook. “Som un col·lectiu nou, vam néixer fa només alguns mesos i ens hem donat a conèixer per Facebook. A través de les xarxes socials hem convocat el 'flashmob' (ball col·lectiu que es fa al carrer) d'avui”, explica Shalem. Dijous a la tarda, a Jerusalem i Tel Aviv, desenes de dones i alguns homes es van sumar a la campanya mundial de denúncia de la violència contra les dones. A Jerusalem, el ball es va fer en una cèntrica plaça al costat del carrer Jaffa i el va emetre la televisió israeliana.