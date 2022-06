Veus del PSOE reclamen una crisi de Govern arran de la patacada andalusa

Ningú pot saber què farà Pedro Sánchez després de la derrota dels socialistes en les eleccions andaluses de diumenge. Però la idea d’una nova crisi de Govern està instal·lada a la Moncloa, entre els que han d’ajudar el president a afrontar en condicions òptimes les autonòmiques i municipals del maig del 2023 i les generals de finals d’any, segons confirmen fonts diferents del Govern i del partit. El debat no és si és necessària, sinó quan.

La legislatura encara la fase final i Sánchez s’enfronta a dues decisions a curt termini. Una, com reaccionar davant la desfeta a Andalusia. I dos, què cal fer per millorar les opcions del PSOE davant el proper cicle electoral. Fonts socialistes asseguren que «no li queda cap altra opció que fer una nova remodelació del Govern», probablement a la tardor. Una sensació que ja estava estesa abans del 19-J, davant de la perspectiva d’una gran victòria del PP.

«Superador d’obstacles»

Com passa a la Moncloa, al partit i les seves òrbites, la crisi ja es percep com a inevitable. Encara que, amb matisos. Segons un baró regional, no ha de ser una cosa «automàtica». «Les eleccions andaluses han de ser un punt d’inflexió per a una estratègia renovada», reflexiona. «Cal prendre alguna decisió», assegura un altre. «No rendibilitzem la gestió i ells [el PP] sí que ho fan amb la crispació».

Hi ha unanimitat que el president reaccionarà perquè és un «superador d’obstacles». A diferència del que va passar a les eleccions de Madrid, en què Iván Redondo i Sánchez van negar fins a l’últim moment els sondejos i van confiar que els podien canviar, el líder era conscient que Andalusia aniria malament. A la Moncloa esperaven que Juanma Moreno no arribés a la majoria absoluta i la dependència de Vox suposés un llast per a Alberto Núñez Feijóo. Però la derrota estava assumida. De fet, l’equip del president, en una reunió amb els directors de Comunicació dels ministeris, ja va transmetre que «al setembre es torna amb un projecte renovat».

«Ja pensa en les autonòmiques i les municipals», sostenen. «Sap que ha perdut aquesta batalla i ja es troba en la següent». A Ferraz sospesen que alguns ministres es puguin presentar a les municipals. La direcció socialista estudia que la titular de Sanitat, Carolina Darias, sigui la candidata a Las Palmas, i no descarten la de Ciència, Diana Morant, per a València. Que Miquel Iceta lideri la candidatura de Barcelona és una decisió que està a les mans del PSC.

En tots els casos la resolució de plantejar o no les candidatures a cada federació la prendrà Sánchez. Però aquest horitzó també afecta el calendari de possible remodelació. A més, d’aquí a uns dies se celebra la cimera de l’OTAN a Madrid, la segona setmana de juliol està previst el debat de Política General i, després, les vacances d’agost donaran una treva.

La remodelació de fa un any es va fer al juliol i la impressió va ser que l’estiu l’havia opacat. S’ha consolidat també la idea que els canvis no han fructificat, que falta «pes polític», que les noves ministres no han enlluernat, que Bolaños no pot estar en tots els fronts i que a Sánchez li falten «escuts».

Diversos escenaris

El repte ara és actuar davant de tot això: les andaluses, les mancances de l’Executiu, la pròpia erosió de la coalició, les dificultats o la ineficàcia del Govern a l’hora de vendre la seva gestió, el revulsiu que ha suposat Feijóo. Però quan? Aquí s’obren diferents escenaris. Com comentava un president autonòmic, no ha de ser una cosa immediata. Un càrrec del Govern apunta «a la tardor, encarrilada l’aprovació dels Pressupostos». Una altra font preveu «una crisi en dues etapes, perquè no es pot aguantar fins a les municipals». «Al juliol o setembre, amb la incorporació de pesos pesants del PSOE» i, després, «ajustaments de cara al maig, si van ministres en les candidatures». Un altre dirigent opina que «farà retocs» per les autonòmiques i les municipals, però no «arran del 19-J». En tot cas, el mantra d’aquests mesos és cristal·lí: «Hi ha temps».