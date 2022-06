Bolaños i Vilagrà es reuniran avui a Madrid

Estava agendada des d’abans de diumenge, però la patacada del PSOE el 19-J ha fet que la Moncloa intenti reprendre amb més afany la interlocució amb ERC. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es reunirà avui a Madrid amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños. «No es tracta de normalitzar relacions, sinó d’abordar el que continua pendent», apunten a la Generalitat.

Fonts del Govern català van assenyalar que la consellera exigirà garanties que no es tornarà a produir un espionatge massiu a l’independentisme, però van rebutjar confirmar que Vilagrà insistirà en la desclassificació de documents oficials, autèntic punt de tensió entre els dos executius. Si només es queden en les garanties que no es reprodueixi l’escàndol, ERC estarà donant senyals que desitja l’entesa ràpida amb el PSOE per al que queda de legislatura.

En tot cas, el «Catalangate» no serà l’únic tema que hi haurà a sobre de la taula. Vilagrà demanarà explicacions pel ridícul grau d’execució de les inversions a Catalunya i, sobretot, expliquen fonts de la Generalitat, «la carpeta de la repressió», sense donar-ne més detalls ni concretar quin cas en concret. No està previst abordar, en principi, el fiasco de la candidatura olímpica.