El Congrés obre una escletxa perquè les farmàcies puguin dispensar cànnabis

La subcomissió sobre cànnabis medicinal del Congrés va votar ahir l’informe final de conclusions per regular l’ús terapèutic d’aquesta substància. La proposta va tirar endavant amb els vots a favor del PSOE, Ciutadans, PDeCAT, Unides Podem i PNB; les abstencions d’ERC i Bildu i els vots en contra de PP i Vox. Entre les recomanacions del document hi ha garantir la disponibilitat de medicaments derivats del cànnabis per al seu ús terapèutic. En sis mesos des de l’aprovació definitiva de l’informe per la Comissió de Sanitat i Consum, l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris realitzarà els treballs necessaris perquè les recomanacions siguin viables i es permeti que el cànnabis medicinal sigui una realitat. I la seva venda en farmàcies, una possibilitat.

Per la subcomissió, que va començar el febrer passat, hi han passat un gran nombre d’experts i representants de països que ja han portat a terme la regulació del cànnabis amb finalitats terapèutiques. Un dels punts que més tensió ha generat és la dispensació. Mentre els socialistes demanaven que es realitzés només als hospitals i amb «plenes garanties de seguretat», des d’Unides Podem instaven a que es portés a terme també a farmàcies. De fet, en la subcomissió que analitza al Congrés la regulació de la substància, les farmàcies han proposat fer un assaig per provar la venda de cànnabis medicinal.