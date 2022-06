‘Sense pietat per als civils’. El titol de l’últim informe de l’oenagé Metges sense Fronteres (MSF) no deixa dubtes del seu contingut. En tot just 16 pàgines, recull els testimonis de les atrocitats sofertes en els més de 100 dies de conflicte per alguns civils que han sigut evacuats amb tren medicalitzat de la guerra que arrasa el seu país, Ucraïna. Les històries dels ferits deixen entreveure les pràctiques de l’Exèrcit rus sobre una població en la qual no han fet distinció amb els civils.

«Les ferides dels nostres pacients i les històries que narren mostren sens dubte l’impactant nivell de patiment que la violència indiscriminada d’aquesta guerra està infligint als civils», afirma Christopher Stokes, coordinador d’Emergències d’MSF per a Ucraïna. Alguns pacients reporten haver sigut ferits a les seves llars. D’altres van ser atacats amb armes pesants quan intentaven desplaçar-se a àrees més segures. I quant al ‘target’, queda clar que no són només els militars, ja que més del 40% dels ferits de guerra que ha evacuat el tren medicalitzat de l’oenagé han sigut avis i nens amb ferides per explosions, amputacions traumàtiques, metralla i ferides de bala.

Àrees residencials

Aquest tren medicalitzat trasllada pacients des dels hospitals més pròxims a la línia del front a l’est –que al seu torn es preparen per rebre afluència de pacients acabats de ferir–, cap als hospitals a l’oest del país, on poden continuar el seu tractament. Entre el 31 de març i el 6 de juny, aquest servei va servir per traslladar i atendre 653 pacients. «Molts dels pacients evacuats van resultar ferits en atacs militars sobre àrees residencials civils. Tot i que no podem assenyalar específicament una intenció d’atacar civils, la decisió d’utilitzar armament pesant i en gran manera en àrees densament poblades significa que els civils acabaran sent inevitablement assassinats i ferits. I això se sap ja per endavant», explica Stokes.

La gran majoria dels ferits evacuats han patit lesions per explosió. L’11% dels pacients que tenen traumatismes relacionats amb la guerra eren menors de 18 anys i el 30% més grans de 60. L’informe especifica que més del 10% d’aquests pacients havien perdut una o més extremitats, el més jove d’ells amb només sis anys.