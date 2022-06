Oltra llança la tovallola i deixa el Govern valencià després de 6 dies resistint

Set anys després de convertir-se en vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, líder de Compromís des de fa gairebé una dècada, abandona tots els càrrecs. Ho fa sis dies després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anunciés la seva citació com a investigada en el cas del presumpte ocultament dels abusos que el seu exmarit va cometre sobre una menor i un dia després que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, plantegés la necessitat que el cas Oltra es resolgués aquesta setmana.

Oltra diu que se’n va per no ser coartada d’una hipotètica sortida de Compromís del Consell, en el cas que s’hagués produït la seva destitució per part del president, i se’n va també per no comprometre el canvi que es va iniciar el 2015 i que ha permès a l’esquerra governar set anys a la Comunitat Valenciana després de dues dècades consecutives del PP en el poder. Per evitar que aquest procés no es reverteixi i per incidir en el missatge que vol traslladar des de fa dies: sense Compromís no hi ha pacte d’esquerres possible. Marxa també per evitar el desgast que suposava la seva imputació per a ella mateixa i per al Govern valencià.

El Botànic afronta un temps nou amb la sortida de la vicepresidenta. El nom del relleu està previst que s’oficialitzi en els propers dies. Tot apunta que serà l’actual síndica adjunta de Compromís a les Corts i coportaveu d’Iniciativa del Poble Valencià, Aitana Mas. El nom de Mas ha sorgit precisament a proposta d’Oltra.

Amb llàgrimes als ulls i la veu entretallada, Oltra va anunciar la seva dimissió en una roda de premsa convocada d’urgència gairebé a la mateixa hora en què estava previst l’inici de l’executiva de Compromís en què s’havia de tractar el seu futur polític i malgrat que durant el matí el seu entorn havia anunciat que no hi acudiria. Al final l’executiva no va ser necessària. Oltra va comparèixer i en la primera frase va anunciar que dimitia dels seus càrrecs. També deixa el seu escó a les Corts i perdrà la seva condició d’aforada, encara que va dir que aquesta circumstància no li importa perquè «la veritat només té un camí». Fonts de Presidència van explicar que la dimissió es va produir en un espai de reflexió col·lectiva, van recordar que Oltra ha estat una figura clau per al canvi polític i van destacar la feina que ha realitzat.