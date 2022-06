Sánchez accelera les mesures anticrisi després del fiasco andalús

Pedro Sánchez vol llançar el missatge que ha captat l’avís dels andalusos. Precisament quan regna al partit i a l’executiu la certesa que la gestió del Govern no agrada, el president fa un moviment de caràcter simbòlic: avança uns dies l’aprovació del segon paquet anticrisi per la guerra d’Ucraïna. Convoca el Consell de Ministres per a aquest proper dissabte 25 per posar-li la cirereta definitiva al reial decret llei i remetre’l al Congrés per a la seva convalidació. A més, l’executiu es reunirà de manera ordinària el dilluns 27, un dia abans del que és habitual, perquè el líder socialista i els seus ministres puguin estar pendents de tots els esdeveniments relacionats amb la cimera de l’OTAN que acollirà Madrid els dies 29 i 30.

El decret que contindrà la pròrroga de les mesures de xoc per la guerra a l’est d’Europa (i de noves) encara no està tancat. Però Sánchez ha preferit trepitjar l’accelerador per donar-li una presència singularitzada i separar-lo d’un Consell de Ministres habitual. Per això la reunió extraordinària del Gabinet per a dissabte, just a la tornada del Consell Europeu que se celebrarà a Brussel·les demà i divendres.

La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va informar de la doble convocatòria en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’ahir. Ella mateixa va negar que es tracti d’una qüestió d’«imatge», sinó de «continguts i d’eficàcia en la gestió dels temps», i va destacar «determinació» de l’executiu i la «producció normativa», sense «parangó» amb « cap altra legislatura».

Ara el dubte gira al voltant de les mesures que contindrà el Reial decret llei. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ja avançava ahir a Twitter quines són les propostes de l’ala morada del Gabinet, com el xec d’ajuda de 300 euros o la subvenció per a l’abonament dels transports. La pròpia Díaz va reiterar les propostes d’Unides Podem durant la roda de premsa d’ahir. I va destacar que el principal problema ara mateix és la inflació. «Farem tot el que calgui per millorar la vida de la gent», va proclamar la vicepresidenta, tot assegurant estar «segura» que els dos socis de coalició arribaran a un «acord».

La part socialista del Gabinet també dóna per fet que hi haurà consens intern, encara que eludeix detallar les iniciatives del segon decret anticrisi. Rodríguez va manifestar els objectius amb què treballa el conjunt de l’executiu: la «protecció i l’empara» dels més vulnerables, l’atenció als sectors més afectats i també la «majoria social». I és que des del PSOE es destaca que el text també ha d’ajudar les classes mitjanes, per això es defensa la bonificació universal de 20 cèntims per litre de combustible.

El mateix va reiterar ahir la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista a TVE. No es descarta «res» ara mateix, però es vol que siguin mesures «ràpides i efectives». La ministra també va defensar que el recàrrec a les elèctriques s’ha d’aplicar a l’inici del mateix exercici fiscal, l’1 de gener del 2023.

El Govern i el PSOE estan analitzant com recuperar la iniciativa. La portaveu va remarcar que l’executiu es troba «en plena forma» i no presenta «símptomes d’esgotament, sinó d’enfortiment» malgrat la majoria absoluta aconseguida pel PP a Andalusia. També va negar un canvi de cicle i va insistir que els ciutadans discriminen cada tipus de convocatòria electoral.

El seu missatge es va coordinar amb el de Díaz, que no va voler valorar el daltabaix de Per Andalusia, però sí que va reconèixer que el Govern «reflexiona sempre». «Els donaré una mala notícia als adversaris, aquest Govern no només acabarà la legislatura», sinó que «queda molta tasca i el millor encara ha d’arribar».