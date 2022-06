Els tècnics de l’Aragó parlen de «coaccions» amb els Jocs

Els tècnics del Govern aragonès que van participar en la comissió encarregada d’elaborar una candidatura conjunta als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 es van veure «coaccionats» amb una proposta presentada a última hora i per sorpresa per la Generalitat de Catalunya, que només deixava per a l’Aragó les modalitats d’esquí de fons i biatló.

Un dels tècnics que van participar en les reunions en representació de l’Aragó, José Ángel Hierro, va lamentar l’«audiomuntatge» filtrat als mitjans de comunicació i va reclamar que es donin a conèixer els continguts complets per tal que les respostes publicades es puguin entendre en el context en què es van produir. El president del Govern aragonès, Javier Lambán, va lamentar l’«allau d’insults i desqualificacions» del president del COE, Alejandro Blanco, i de l’independentisme «per defensar l’interès de l’Aragó».