La Policia va escorcollar la conselleria d’Oltra vuit hores

Agents de la Policia Judicial van escorcollar durant vuit hores la Conselleria d’Igualtat dilluns passat, només un dia abans de la dimissió de la titular del departament i vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. L’ordre d’escorcoll hauria estat dictada pel Jutjat d’Instrucció 15 de València, que va obrir les diligències el 18 de juny del 2021 per investigar si els funcionaris de la Conselleria d’Igualtat van desatendre i prevaricar en ignorar les denúncies de la menor que va patir abusos per part d’un educador, exparella sentimental d´Oltra.

Durant l’escorcoll, els agents van escanejar l’expedient sobre el cas de la menor, que l’Audiència de València, que va condemnar l’educador per abusos, considera «parajudicial» i creat per «desacreditar la menor». Hi ha controvèrsia sobre qui va ordenar la seva obertura, però els funcionaris de la Conselleria d’Igualtat han negat que fos la consellera.