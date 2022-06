Un terratrèmol al Pakistan i l’Afganistan causa almenys un miler de morts

Almenys un miler de persones van morir ahir a l’Afganistan per un terratrèmol de 6,1 a l’escala de Richter ocorregut a la frontera amb el Pakistan, el país veí al sud-est. El sisme va afectar sobretot una zona rural, remota i pobra, amb cases construïdes amb materials barats. El nombre de ferits se situa prop dels 1.500, i s’espera també que la xifra de morts creixi durant les properes jornades. «És probable que la xifra augmenti, ja que alguns dels pobles a l’epicentre estan en zones allunyades, a dalt de les muntanyes, i costa obtenir detalls de la situació», va afirmar el ministre d’Interior del Govern talibà de l’Afganistan, Salahuddin Ayubi .

El sisme, que segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) va tenir el seu epicentre a uns 44 quilòmetres de la ciutat de Khost, es va poder notar a tot l’Afganistan, el Pakistan i part de l’Índia. De moment, no hi ha notícies de víctimes mortals als altres països afectats, encara que sí que s’han detectat desperfectes materials al Pakistan. «Demanem a totes les agències d’ajuda humanitària que enviïn els seus equips immediatament a la zona afectada per evitar que la catàstrofe empitjori», va sol·licitar un dels portaveus talibans, Bilal Karimi.

Des de l’agost del 2021, amb l’ocupació de Kabul pel grup extremista, l’Afganistan viu aïllada del món, sumida en una crisi d’aliments descontrolada i amb un Govern que ha vist com els diners del tresor afganès desapareixien de les seves mans. Àsia Central -i l’Afganistan en particular- és una regió establerta entre diverses falles tectòniques, que es troben al capdamunt de les muntanyes afganeses. A la zona, els terratrèmols són constants: segons l’ONU, més de 7.000 persones en els últims 10 anys han mort a l’Afganistan a causa dels constants sismes; una mitjana, segons l’Oficina per a la Coordinació d’Afers Humanitaris de l’ONU, de 560 morts cada any. Aquesta vegada, però, és diferent. El de la matinada d’ahir va ser el terratrèmol més mortífer al país centreasiàtic des del llunyà 2002, poc després que els Estats Units, després de l’atemptat contra les Torres Bessones de Nova York, deposessin l’anterior Govern talibà de l’Afganistan. En aquell sisme també van morir prop de 1.000 persones.

Durant la jornada d’ahir, les tasques de rescat a la regió van continuar, sobretot fent servir alguns dels pocs helicòpters de passatgers de què disposa el país. La dificultat del terreny ha tallat l’accés a molts pobles afectats.