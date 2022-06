Espanya participarà junt amb Polònia, Luxemburg i França en una iniciativa per treure 8.000 tones de gra d’Ucraïna a través d’un corredor ferroviari que unirà Poznan (Polònia) amb els ports mediterranis de Tarragona, Barcelona i Cartagena, segons han anunciat fonts del Govern espanyol. La idea és que els trens ucraïnesos, que utilitzen una amplada de via diferent i no poden travessar els túnels europeus, arribin a la frontera polonesa amb el gra, que posteriorment es traslladaria a altres trens que, després de creuar Polònia, Alemanya, Luxemburg i França, arribaria als ports espanyols del mediterrani, on serien emmagatzemats en sitges per a la seva posterior exportació als països del Magrib.

El projecte, de caràcter publicoprivat, arrencarà el 15 de juliol i va ser presentat dijous passat pel president espanyol, Pedro Sánchez, a la resta de col·legues europeus durant el debat dedicat a Ucraïna, en el marc de les mesures per lluitar contra la crisi alimentària mundial provocada pel bloqueig de 20 milions de tones de gra al port ucraïnès d’Odessa, que Rússia no ha permès fins ara treure malgrat els intents de la UE i de les Nacions Unides per trobar-hi una solució. 600 tones En la iniciativa, coordinada per Espanya, participaran algunes empreses ferroviàries com la SNCF francesa o Renfe. Segons han explicat les mateixes fonts, l’objectiu és treure 600 tones al juliol, tot i que s’espera augmentar els enviaments a partir d’agost fins arribar a les 8.000 tones durant els primers tres mesos de funcionament de la iniciativa. A partir d’aquí, la idea és continuar traient gra en funció de les necessitats i decisions d’Ucraïna. «És una contribució important que Espanya vol fer en una situació molt complicada», han explicat des de l’Executiu espanyol. Fins ara, el Govern ucraïnès ha establert dues rutes per exportar gra a través de Polònia i Romania que impliquen el trasllat del cereal del tren al barco a través del Danubi per posteriorment embarcar-lo al port de Constança, però és un procés complex i molt costós. Fa només quatre dies, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, va acusar Rússia d’estar cometent un «crim de guerra» per bloquejar l’exportació de milions de tones de gra d’Ucraïna. «És necessari treure 20 milions de tones de cereals d’Ucraïna en menys de tres mesos utilitzant la infraestructura de la UE», deia a principis de maig la comissària de transport, Adina Valean. Segons les xifres de Brussel·les, en circumstàncies normals, Ucraïna exporta el 75% de la seva producció de cereal, un mercat que li genera el 20% dels ingressos anuals d’exportació. Abans de la guerra, els ports ucraïnesos del mar Negre eren responsables del 90% de les seves exportacions de cereal i llavors oleaginosos.