Espanya presentarà a Brussel·les el primer projecte pilot de proves en intel·ligència artificial

El circuit Futuribles del Grup Prensa Ibérica, editor de Diari de Girona, sobre innovació tecnològica, que ha organitzat durant l’últim any esdeveniments en una desena de ciutats espanyoles, va celebrar ahir a Madrid la seva última parada, amb la presència de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Afers Econòmics i Transformació digital, Nadia Calviño.

Sota l’organització d’El Periódico de España i el patrocini de Telefónica, Procter & Gamble i Ayming, Prensa Ibérica va reunir un grup nodrit d’experts per analitzar el present i els reptes futurs de la innovació tecnològica a Espanya.

El president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va donar la benvinguda als assistents a la jornada i va assenyalar que el seu grup aposta per Futuribles perquè és «molt conscient que la transformació tecnològica i digital és una de les grans dades distintives del nostre temps». Moll va assegurar que es tracta d’una revolució que «estimula el pensament, modifica hàbits i ens obliga a repensar-ho tot: la manera com ens relacionem, ens informem, produïm, aprenem i vivim».

Gemma Robles, directora d’El Periódico de España, va assenyalar en aquest mateix sentit que «no podem deixar passar l’oportunitat d’impulsar els avenços tecnològics necessaris per millorar com a societat».

Calviño va repassar en la seva intervenció el desplegament actual de reformes i inversions que preveu el pla de recuperació i el va posar en valor com a vehicle per avançar en innovació: «Hem llançat processos competitius que ja estan finançant al voltant de 29.000 projectes, cosa que representa més de 10.000 milions d’euros a empreses, centres de recerca, universitats, etc».

La vicepresidenta primera del Govern va aprofitar aquest fòrum per avançar que el Govern presentarà dilluns que ve a Brussel·les un projecte pilot amb segell espanyol per fer realitat el primer espai de proves controlat per al reglament d’intel·ligència artificial. «És una gran oportunitat que aquest projecte pilot es provi amb empreses, pimes i startups espanyoles, i és una mostra del paper que Espanya està jugant en l’impuls de la intel·ligència artificial», va dir.

Bona acollida del «kit digital»

La ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital va posar també en valor la gran acollida del programa de digitalització de les pimes («kit digital») i els vuit plans específics engegats en compliment de l’Agenda Digital (connectivitat, 5G, ciberseguretat,...), que trasllada al Pla de Recuperació «en què estem invertint 20.000 milions d’euros», va afegir.

L’acte va comptar amb els màxims experts en el coneixement al voltant de la innovació tecnològica d’Espanya. Francisco Marín, director de Futuribles i Premi Nacional a la Trajectòria Innovadora el 2020, va assenyalar que «estem en el camí, però queda molt per fer. Som l’economia número 13 del món i, tanmateix, a l’índex global d’innovació descendim a la posició número 30».

L’al·lusió a l’oportunitat que en clau d’innovació tecnològica representen per a Espanya els fons europeus Next Generation va ser constant durant tota la trobada. En la primera de les taules rodones sobre «polítiques actives per a la innovació i el desenvolupament», Pedro Mier, president d’Ametic, va destacar que els fons europeus han d’arribar a les empreses el més aviat possible: «fins avui, de cada quatre euros dedicats a la innovació, només un ha arribat a les companyies», va assegurar. «Cal no oblidar que la transformació és a les empreses; la ciència és global i la innovació és local, per la qual cosa on es produeix la riquesa al territori és a través de les empreses», va afegir.

Antón Costas, president del Consell Econòmic i Social, es va mostrar més optimista: «Estem utilitzant millor els fons europeus del que creiem; si no fos així, la balança de pagaments d’aquest país no s’entendria. Les nostres empreses són més innovadores del que diuen les estadístiques; hem de tenir una mica més d’autoestima perquè tenim tots els elements per superar aquest repte».

Amb ell va coincidir José Manuel Pingarrón, secretari general d’Universitats, que creu que «avui els nostres joves doctors tenen més oportunitats de mobilitat i l’intercanvi amb altres universitats del món és cada cop més fàcil».

«Els reptes són grans»

Ana Castro, vicepresidenta adjunta de Transferència del Coneixement del CSIC, va apuntar que «Espanya està en el camí i tenim les estructures preparades», però va advertir que «els reptes són grans i els temps de retorn potser no siguin tan ràpids com la societat demanda».

A la trobada no hi va poder acudir presencialment, com estava previst, la secretària general d’Innovació, Teresa Riesgo, que va haver d’anar al Congrés dels Diputats per al debat i la votació de la Llei de Ciència, Tecnologia i Innovació. Va intervenir, però, de forma telemàtica i va assegurar que només és possible comptar amb empreses més grans i més fortes si se situa la innovació com a eix principal.