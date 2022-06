La futura «llei trans» evitarà l’espinosa autodeterminació

El Consell de Ministres preveu aprovar dilluns el projecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, més conegut com a «llei trans». Fonts de l’executiu avancen que la llei, que estudiarà el Gabinet de Pedro Sánchez en segona volta per remetre-la a les Corts, ha patit canvis, però aquests no afecten el dret a l’autodeterminació de gènere, que va ser el principal punt de conflicte entre el PSOE i Podem abans que l’avantprojecte fos aprovat pel Consell de Ministres, en primera volta, el juny passat.

El projecte legal l’han revisat els òrgans consultius i s’han incorporat aquelles qüestions que «podien millorar la llei» però sense modificar els drets fonamentals ja reconeguts per l’avantprojecte. Com va passar fa just un any, el Govern aprovarà una llei fonamental per al col·lectiu LGTBI coincidint amb la celebració de l’Orgull, encara que el 2021 l’efemèride reivindicativa va ser usada com a espasa de Dàmocles: diversos col·lectius van amenaçar el PSOE amb no convidar-los a la manifestació central a Madrid, cosa que va pressionar el Ministeri de Justícia i la Vicepresidència Primera (en mans del PSOE) a arribar a un acord amb Igualtat (capitanejat per Irene Montero) sobre l’autodeterminació, que suposa reconèixer-la «de facto» però sense esmentar-la explícitament. I és que Carmen Calvo, llavors vicepresidenta, es va alinear amb les tesis de part del feminisme, que considera que la llei «esborra les dones» i la discriminació que pateixen basada en el seu sexe biològic, i va exigir introduir en el text legal proves documentals que demostrin la situació estable de transsexualitat. Al final el PSOE va rebaixar aquesta pretensió i l’avantprojecte permet canviar de sexe al Registre Civil i al DNI amb la simple voluntat de l’interessat, sense exhibir cap mena de prova. Actualment, per canviar de sexe es requereix dos anys d’hormonació i un informe mèdic, però quan entri en vigor la nova norma n’hi haurà prou amb presentar la petició de canvi registral en dues ocasions, amb tres mesos de diferència. Aquesta part del text no ha patit canvis substancials.