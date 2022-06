El jutge permet que Bolaños declari per escrit però suggereix la via telemàtica

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama accepta la sol·licitud del ministre de Presidència, Félix Bolaños, de declarar per escrit com a testimoni en la causa en què s’investiga la infecció dels mòbils del president del Govern, Pedro Sánchez, i de tres ministres amb Pegasus. Però li suggereix que reconsideri la videoconferència per assegurar la bona fi de la causa i la seva tramitació en termes d’agilitat i utilitat. El magistrat, molt partidari d’aquest sistema, va impedir a Luis de Guindos fer-ho per escrit en el cas del Popular, quan ho va intentar com a vicepresident del BCE. Fonts jurídiques van assenyalar que des de l’Audiència Nacional s’havia traslladat al Govern la conveniència de prestar declaració per videoconferència.