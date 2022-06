L’«efecte Andalusia» impulsa el PP, frena Vox i enfonsa el PSOE

Dèiem fa quatre mesos que unes eleccions mal avançades pel PP, a Castella i Lleó, van sentenciar les expectatives electorals (i la carrera política) del llavors líder del partit. Diem avui que unes eleccions ben avançades per als interessos del PP, a Andalusia, poden haver impulsat les opcions de l’actual cap de l’oposició. La històrica majoria absoluta de Juanma Moreno ha ofert a Alberto Núñez Feijóo un fort recolzament de cara a les eleccions generals, per a les quals, en principi, encara queda més d’un any. El primer sondeig elaborat després dels comicis andalusos de diumenge passat amplia a 7,6 punts l’avantatge del PP sobre el PSOE. La tendència en el tauler electoral nacional és calcada al que ha passat a Andalusia: el creixement de Feijóo frena en sec l’escalada de Vox, esborra del mapa Ciutadans i enfonsa el PSOE.

Segons el Baròmetre Polític d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per als diaris del grup Prensa Ibérica, editor de Diari de Girona, efectuat els tres dies posteriors a les eleccions andaluses, el PP podria arribar als 140-144 escons (avui en té 89) i, això sí, continuaria necessitant l’extrema dreta de Vox per arribar a la Moncloa. Però tindria un Santiago Abascal menys encoratjat, perquè si fa dos mesos encara millorava el registre actual, ara es quedaria molt per sota d’aquesta marca, amb 37-39 diputats (avui en té 52). Els ultres han retrocedit tres punts i 17 escons des de l’abril, i cinc punts i 30 escons des del febrer. En tot cas, PP i Vox sumen majoria absoluta en qualsevol de les forquetes. Cs, per segona vegada als baròmetres del GESOP, desapareixeria del Congrés. Des que va assumir el lideratge del PP, fa dos mesos, Feijóo ha pujat tres punts i una vintena d’escons, i des que Pablo Casado va cedir el timó del partit, fa quatre mesos, els populars han crescut 11 punts i 55 diputats. Avui aconseguirien el 31,5% dels vots, cosa que significa que des de l’abril, data de l’anterior sondeig, Feijóo ha engrandit en sis punts la distància respecte el president del Govern, Pedro Sánchez. Quatre transvasaments al PP Aquesta mossegada del PP al tauler polític es fonamenta en quatre transvasaments de vot paral·lels: Feijóo absorbeix el 56,3% dels votants de Cs, el 23,6% de l’electorat de Vox, el 13,8% dels votants del PSOE i el 19,8% dels que es van abstenir en les últimes eleccions generals. El percentatge de votants socialistes el 2019 que ara escollirien la papereta del PP s’ha duplicat només en dos mesos. Mentre que la fidelitat de vot al PP ha pujat vuit punts i s’acosta al 80%, la de Vox ha retrocedit 11 punts i es queda en el 62%. La de Cs continua estancada en l’11%. L’efecte Andalusia té en les esquerres el revers de la moneda. Després de la patacada del 19-J, Sánchez veuria enfonsades les expectatives electorals respecte fa dos mesos, quan l’avantatge de Feijóo era de només 1,5 punts. Ara és de 7,6 punts i el PSOE podria quedar per sota del llistó psicològic dels 100 diputats. Aconseguiria el 23,9% dels vots i 93-96 escons (ara en té 120), tres punts i 14 diputats menys que a l’abril.