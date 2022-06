Sánchez aprofitarà la cimera de l’OTAN per agafar aire després del cop del 19-J

Les dates van quadrar així, però sens dubte beneficien el president del Govern. Després de sortir molt tocats ell i el seu partit de les eleccions andaluses del 19-J, després d’afrontar un duríssim cop a les urnes a la seva comunitat fetitxe, tan sever com per remoure les aigües a Ferraz i a l’executiu, Pedro Sánchez es disposa a obrir una setmana de màxima exposició a nivell internacional. Per la cimera de l’OTAN, que acollirà Madrid dimecres 29 i dijous 30 de juny, una cita clau, «històrica», que marcarà el camí de l’Aliança per a la propera dècada. I també per les trobades bilaterals que el cap de l’executiu mantindrà amb líders de cinc països abans i després de la trobada aliada. Entre ells, el nord-americà Joe Biden, dimarts, i el canadenc Justin Trudeau, el mateix 30.

Sánchez podrà recuperar una mica d’oxigen després del desastre del PSOE a Andalusia gràcies a la seva agenda internacional, un flanc que sempre ha cuidat, un context en què se sent especialment còmode. Arriba a ella després d’uns dies de màxima «preocupació» en el partit, com admeten en el seu nucli dur, en què ha intentat llançar gestos, senyals que la seva trajectòria canviarà, missatges que ha entès la patacada electoral. Ha rellançat la seva agenda parlamentària -ha desembussat la llei de memòria democràtica i està resolent la derogació de la «llei mordassa» i apropant postures en habitatge-, ha perseguit reconstruir la seva relació amb ERC -la reunió amb Pere Aragonès ja sí que sembla més propera, abans de l’aturada de vacances-, ha posat el turbo i contraatacat amb la preparació d’un segon paquet anticrisi més ambiciós. El president culmina aquesta setmana, precisament, amb el Consell de Ministres que aprovarà el decret llei de pròrroga de mesures de resposta a la guerra d’Ucraïna. I ho farà en dissabte, cosa que li garanteix una exposició més gran i li permet marcar agenda i projectar la idea que el Govern sí que es fa càrrec de les inquietuds dels ciutadans en un moment en què la inflació esquerda la recuperació econòmica. El pòrtic de la setmana que ve l’obre un altre Consell de Ministres, dilluns 27. Però a partir de dimarts l’àlbum de Sánchez s’omplirà de fotos molt destijades que l’ajudaran a reparar la seva imatge just quan s’ha vist debilitada pel 19-J. No va ser buscat, perquè la data de l’esdeveniment atlàntic estava fixada fa mesos, però rema a favor per escapar-se del forat. Madrid serà, incideixen en el seu equip, «el centre del món, de la comunitat internacional, i tots els ulls hi estaran posats». La Moncloa ha preparat al president una nodrida agenda bilateral amb líders de països als quals té més complicat viatjar, o amb qui té menys possibilitats de coincidir a Espanya o en fòrums internacionals. Totes les visites oficials es faran a la Moncloa i es desenvoluparan al marge de la cimera. La ronda s’obre el 28 a primera hora, amb una trobada amb el primer ministre d’Austràlia, el laborista Anthony Albanese, investit en el càrrec fa un mes. Serà la primera vegada que trepitja Espanya un màxim mandatari del país, i s’aprofitarà per «reforçar la relació», que ja és «intensa» des del punt de vista economicocomercial i polític. Després, Sánchez rebrà la primera ministra de Nova Zelanda, la també laborista Jacinda Ardern, amb qui ja té una «relació estreta». Aquesta vegada, es formalitzarà l’associació de valors globals entre els dos Estats. Visita amb Stoltenberg Després de la reunió amb Ardern, Sánchez sortirà de la Moncloa per acompanyar el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg -que aterrarà a Torrejón de Ardoz al migdia-, en la visita a les instal·lacions que acolliran la cimera de l’OTAN: dos pavellons al recinte firal d’Ifema, a la capital. Tots dos comprovaran que «tot està preparat» i després compareixeran junts. Dimarts a primera hora de la tarda, el president rebrà Biden a la Moncloa. Serà la primera trobada formal i la primera visita del mandatari nord-americà a Espanya. El Govern concedeix la «màxima importància» a una reunió que pretén «reforçar, actualitzar i renovar la relació estratègica» entre els dos països. Sánchez podrà respondre a les recurrents crítiques de la dreta per no haver aconseguit agendar una entrevista amb el dirigent demòcrata en l’any i mig que porta a la Casa Blanca. Després de reunir-se amb Sánchez, Biden sortirà cap al Palau Reial, on mantindrà una audiència amb Felip VI.