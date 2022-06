Un terç dels espanyols aposten per un Govern de coalició PP-PSOE

Amb la fi del bipartidisme, la governabilitat d’Espanya queda en mans de l’entesa entre les forces polítiques i de l’estat de salut de les possibles coalicions. Pendents encara que les urnes revelin les majories amb números per ocupar la Moncloa el 2023, el sondeig del Gesop dibuixa que, posats a triar, els espanyols aposten per una gran coalició entre el PP i el PSOE.

El 33,8% dels enquestats considera que Alberto Núñez Feijóo -amb entre 140 i 144 escons, segons el mateix sondeig- i Pedro Sánchez -amb entre 93 i 96- s’han d’arremangar per entendre’s i governar junts, mentre que un 30% prefereix que els socialistes reeditin el pacte d’esquerres amb Unides Podem, que es quedaria entre 29 i 32 parlamentaris.

Només un 17,1% dels espanyols opta una aliança entre els populars i Vox, en una equació de dretes en què ja no es contempla Ciutadans, en quedar fora del Congrés segons les previsions. Un 13% admet que no es reconeix en cap d’aquestes possibles coalicions i un altre 6,2% no ho sap o no contesta.

Independentment de la força amb què accedeixin els grups a la cambra baixa, els votants socialistes afronten dividits el dilema d’escollir companys de govern per a una nova legislatura, encara que la balança s’inclina –per molt poc– cap al PP. Un 41,3% dels votants del PSOE el 2019 creu que Sánchez hauria de pactar amb Feijóo, mentre que un 39,3% prefereix continuar a la Moncloa de la mà dels morats.