La culminació de 49 anys de croada conservadora

El Tribunal Suprem dels EUA va llançar ahir el que alguns havien descrit metafòricament com «la bomba atòmica»: una sentència que culmina 49 anys de croada conservadora contra Roe vs. Wade, la històrica decisió del 1973 que va legalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquesta lluita conservadora té arrels i una evolució complexes i es va accelerar de manera imparable amb l’arribada de Donald Trump al poder.

Per entendre l’origen d’aquest moviment cal retrocedir fins abans del 1973. Encara que el Suprem tradicionalment havia estat una institució molt conservadora, entre el 1954 i el 1971 va viure el seu període més progressista. Va posar fi a la segregació racial i a l’oració obligatòria a les escoles; va establir proteccions per al dret al vot; va ampliar les llibertats civils; va legalitzar el matrimoni interracial; va establir drets de privadesa per a l’ús d’anticonceptius...

La reacció conservadora a aquestes decisions i als moviments socials progressistes es va unir al combat contra programes de benestar social del New Deal i contra l’ampliació de la capacitat federal per regular l’economia i els mercats. I en aquestes circumstàncies va arribar Roe vs Wade.

En aquestes circumstàncies, Roe va actuar com a «catalitzador», segons explica en una entrevista telefònica Amanda Hollis-Brusky, presidenta i professora del Departament de Política de Pomona College, a Califòrnia. «De cap manera aquella decisió va crear el moviment legal conservador, però va activar i va servir per reclutar evangèlics cristians i catòlics conservadors perquè fossin participants més actius en el Partit Republicà», diu.

Veient aquest moviment que unia llibertaris contra l’Estat i conservadors culturals com a «eines útils per al seu poder», les elits i els candidats republicans van començar a «crear el missatge per atraure’ls i retenir-los». També a nomenar jutges que poguessin fer avançar l’agenda que reclamava.

Richard Nixon va aconseguir col·locar quatre jutges al Suprem. Quan Ronald Reagan va arribar a la Casa Blanca, en part ho va fer gràcies a votants religiosos als quals va prometre en campanya una esmena constitucional per prohibir l’avortament. Encara que aquesta intenció va fracassar, el republicà havia posat en marxa la seva «revolució conservadora». I aquell va ser un moment que es demostraria definitiu, amb la fundació el 1982 de la Federalist Society. La pressió del moviment legal conservador sobre el Partit Republicà es va anar fent més forta i el gir definitiu polític es va començar a fer el 2010 quan, dos anys després de l’elecció de Barack Obama, el Tea Party i els seus candidats extremistes van entrar amb força al Congrés.