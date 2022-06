Gairebé 30 anys d’inacció legislativa al Congrés dels EUA per abordar el control de les armes de foc havien instal·lat en el país la desesperança i, també, el cinisme. Però fins i tot la passivitat davant l’horror per interessos polítics ha demostrat tenir un límit i els Estats Units, per primera vegada en tres dècades, tiren endavant amb el suport demòcrata i republicà legislació que reforça el control d’armes.