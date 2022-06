El Govern estendrà les mesures anticrisi fins al 31 de desembre

El Consell de Ministres aprovarà avui el segon paquet de mesures de resposta a la guerra d’Ucraïna i hi ha poques certeses sobre els detalls perquè els socis de PSOE i Unides Podem segueixen negociant. Però almenys sí que està aclarida una qüestió clau: la durada temporal. El reial decret llei que avui acordarà el Govern tindrà una validesa de sis mesos, segons va anunciar ahir el president, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, i no de tres, com en un primer moment va avançar ell mateix. És a dir, que les mesures s’estendran fins al 31 de desembre.

Unides Podem havia lluitat per aquesta pròrroga de sis mesos, i els socialistes parlaven aquests dies del marc temporal que havia fixat el president, encara que sense tancar totalment la porta a aquesta opció. Finalment, la tesi del partit morat preval. Sánchez va al·legar que després d’una primera avaluació del decret anticrisi que va entrar en vigor a l’abril i la vigència del qual conclou el 30 de juny, «en diàleg» amb els sectors afectats i també amb els grups, el Govern ha «entès convenient prolongar i estendre» les mesures fins al 31 de desembre del 2022, rectificant la seva previsió inicial. Les noves mesures seran «coherents» amb les aprovades, buscaran ajudar les famílies i els sectors afectats i també contindrà rebaixes «selectives» d’impostos per «esmorteir» la inflació, va explicar el cap de l’executiu.