Moren 5 migrants en intentar saltar la tanca de Melilla

Cinc immigrants van morir ahir en un intent de salt massiu a la tanca de Melilla, segons el Ministeri d’Interior del Marroc. A més, també van perdre la vida dos policies marroquins, segons va anunciar l’Associació Marroquina de Drets Humans, citant fonts hospitalàries. Segons les darreres xifres, un total de 133 migrants i 189 policies (140 marroquins i 49 espanyols) també van resultar ferits després de violents enfrontaments.

La d’ahir va ser una de les jornades més tenses i dramàtiques que es recorden a la frontera de Melilla. També es van viure molts moments de confusió. Ara com ara ningú s’atreveix a donar per definitiva la xifra de morts i ferits. Durant tota la tarda, les ambulàncies van evacuar persones a diversos hospitals de la regió. Les morts es van produir a conseqüència d’una estampida i alguns van caure des de dalt de la tanca, segons van explicar les autoritats magribines. En el comunicat d’Interior, també explicaven que entre els ferits hi ha 13 migrants i 5 policies es troben en estat greu.

A primera hora del matí, prop de 2.000 persones van intentar arribar a Melilla. Segons la Delegació de Govern de la ciutat, van forçar la porta d’accés del lloc de control fronterer del Barri Xinès i 133 van aconseguir entrar-hi. Abans de poder arribar a la tanca, també es va produir un important enfrontament entre les persones que intentaven arribar la ciutat i la policia marroquina. A més, es van produir un miler de detencions.

Gasos lacrimògens

En diferents vídeos difosos per organitzacions humanitàries, es veuen desenes de persones que ocupen tot el carrer i avancen en direcció a la tanca, molts portant pals o altres objectes que van usar per atacar les autoritats. De fons també se sent el llançament de gasos lacrimògens per part de la policia i les sirenes dels furgons. En un segon vídeo difós per l’Associació Marroquina dels Drets Humans, es veu una cinquantena de persones a terra, moltes immòbils, a pocs metres de la frontera i retingudes per les autoritats. «Una guerra real a la tanca de Melilla que va causar per primera vegada un catastròfic nombre de morts», va manifestar l’organització humanitària.

Des de fa uns quants dies, les autoritats marroquines han intensificat la seva presència i detencions a les localitats pròximes a Melilla. Moltes de les persones migrants feia dies que es resguardaven als boscos i muntanyes propers a la ciutat autònoma a l’espera d’intentar creuar. El darrer salt de la tanca es va produir a principis de març, quan unes 350 persones van aconseguir accedir a territori espanyol. El president del Govern, Pedro Sánchez, va qualificar l’entrada de «violenta i organitzada», també va agrair la cooperació amb la policia marroquina i va traslladar la seva solidaritat amb els agents ferits.