Set de cada deu espanyols suspenen els intents del Govern d’abaixar la llum

El preu de la llum continua a l’alça. Cap de les mesures aprovades pel Govern de coalició ha aconseguit, de moment, rebaixar dràsticament la factura energètica. L’últim intent anunciat pel president Pedro Sánchez, i que s’aprovarà avui en un Consell de Ministres extraordinari, és una nova rebaixa de l’IVA de l’electricitat del 10% al 5%, encara que a l’executiu admeten que no resoldrà el problema dels alts preus. La situació s’agreuja i segons el darrer baròmetre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per als diaris de Prensa Ibèrica, editora del Diari de Girona, set de cada 10 espanyols suspenen els intents del Govern per intentar moderar el cost de l’energia.

El sondeig, realitzat entre el 20 i el 22 de juny, revela que un 42,3% dels ciutadans titllen la gestió de l’executiu de «molt dolenta», mentre que un 25,6% la qualifica només de «dolenta». Ni les anteriors rebaixes impositives -l’IVA va baixar del 21% al 10% el 2021-, ni la suspensió d’altres tributs o la posada en marxa del límit del preu del gas en 40 euros han tingut l’efecte desitjat pel PSOE i Unides Podem.

La ciutadania responsabilitza el Govern de la ineficàcia de les mesures. Entre l’electorat progressista, més del 40% considera que la gestió és «dolenta» o «molt dolenta». Especialment durs són els votants dels dos partits de la coalició. Cinc de cada 10 electors socialistes suspenen l’actuació del Govern, davant del 43% dels morats. Entre els votants dels socis de la investidura de Sánchez tampoc no s’encomana l’optimisme: gairebé el 70% dels entrevistats que el 2019 es van inclinar per ERC reproven les mesures aplicades. Entre els electors dels partits de la dreta, la xifra puja al 90%.

La rebaixa de l’IVA que s’aprovarà avui tampoc sembla que aixecarà l’ànim als espanyols. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va reconèixer dijous passat que «amb mesures fiscals no es resol el problema» i que calen «canvis estructurals de gran importància».

Descontent creixent

Davant la creixent inflació, l’executiu també prorrogarà algunes de les mesures engegades fa més de tres mesos i inclourà algunes noves propostes. Tot i això, tenint en compte els resultats d’aquesta enquesta, els passos que el Govern ha fet fins ara no semblen suficients per posar límit a l’alça de preus. El 55,9% dels entrevistats valoren l’actuació de l’executiu com a «dolenta» o «molt dolenta», fet que suposa cinc punts més de descontent respecte les dades del febrer d’aquest mateix any.

De nou, els votants socialistes -tres de cada 10 s’inclinen per suspendre l’executiu- es mostren més crítics que els d’Unides Podem -dos de cada 10 desaproven les accions governamentals-, una xifra que es dispara entre els electors d’Esquerra fins al 58,6%.

A això se suma que el 69,2% de la població es mostra pessimista de cara als propers dos anys. L’inici de la guerra a Ucraïna i els seus efectes en l’economia, elevant la inflació fins a gairebé fregar les dues xifres, ha provocat desànim en la societat. En l’enquesta del febrer del GESOP, quan la pandèmia de coronavirus semblava començar a remetre i les expectatives econòmiques eren més positives, el 41,6% assegurava ser optimista davant del futur, una xifra que cau ara fins al 24,6%.

El desànim de la població, tant amb la situació actual com amb l’actuació del Govern, va quedar plasmada en les eleccions andaluses del cap de setmana passat, amb una majoria absoluta del PP i amb el PSOE en mínims històrics. En un intent de revertir la situació i intentar deixar clar que ha reaccionat a l’avís de les urnes, Sánchez va avançar a avui el Consell de Ministres per aprovar el reial decret per fer front a la crisi derivada de la guerra orquestrada per Rússia i que prorrogarà sis mesos les mesures que ja estan en vigor. De moment, només ha transcendit la rebaixa de l’IVA i que es mantindrà en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre de benzina.

El 47,6% dels enquestats consideren que aquesta rebaixa s’hauria de mantenir tal com està. Tot i això, un terç aposta per la seva aplicació en funció de la renda per beneficiar els més vulnerables. La vicepresidenta segona i líder d’Unides Podem, Yolanda Díaz, ha posat sobre la taula l’opció de reduir l’abonament de transport públic al 50%, cosa que segueix negociant amb els socialistes i que es podria incloure al reial decret. Només un 11% demana eliminar aquesta reducció.