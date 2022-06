Dos terços dels enquestats, a favor de regular la prostitució

L’espinós debat sobre la regulació o l’abolició de la prostitució que confronta el moviment feminista tampoc no genera consensos en l’àmbit parlamentari. Els socis en el Govern tenen visions polaritzades sobre com legislar aquesta activitat, que continua sent al·legal a Espanya. Els recels entre el PSOE i Unides Podem es van evidenciar en l’aprovació de la llei del «només sí és sí» -els socialistes van acabar retirant les seves esmenes sobre proxenetisme i terceria locativa per evitar una derrota de l’executiu- i durant la tramitació de la proposició de llei per abolir la prostitució, impulsada pel PSOE, avalada pel PP i amb divergències dins d’Unides Podem, ja que els set diputats dels comuns es van desmarcar. Però què opinen els espanyols?

Segons el darrer sondeig del GESOP per als diaris de Prensa Ibérica, editora del Diari de Girona, un 67,7% està a favor que la prostitució estigui regulada. Només un 15,9% dels enquestats opinen que cal prohibir-la i un 8,3%, que s’ha de quedar com està, és a dir, en un buit legal. Val a dir que la posició és pràcticament igual segons el sexe dels sondejats, ja que un 67,3% dels homes i un 68,2% de les dones aposten per regular el treball sexual. Sí que hi ha distincions per edat: els joves d’entre 18 i 29 anys estan dividits -un 41,2% creu que s’hauria de prohibir i un 49,3%, quedar subjecta a la llei-, mentre que en la resta de grups d’edat suport a la regulació frega el 70%. La posició d’establir les bases per a una legislació és majoritària en totes les borses de votants. I això xoca amb alguns postulats, ja que malgrat la postura abolicionista del PSOE i del PP, els seus electors són més proclius a voler fixar regles –un 70,5% i un 65,8%, respectivament–. Però, de lluny, els votants independentistes són els defensors més ferris de la regulació: un 92,9% dels que van optar per Junts el 2019 i un 79,3% dels que ho van fer per ERC. Els electors d’Unides Podem i de Més País són els que es mostren més dividits sobre l’assumpte i alhora són els més favorables a la prohibició: un 38,9% en el cas dels primers i un 26,7% en el cas dels segons, tot i que aquesta no és la posició dominant.