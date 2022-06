Roba, sabates, llaunes de menjar, restes de fogueres i molts altres objectes estan escampats pel terra entre pins i roques. És una zona de difícil accés a la muntanya Gurugú, a pocs quilòmetres de Melilla. És l’únic que queda d’un dels molts campaments que hi ha en aquesta zona de bosc. Ara ja no queda ningú.

Els migrants passen mesos, fins i tot anys d’espera, en condicions precàries en llocs com aquest. Esperen un dia poder saltar la tanca. De campaments com aquest van sortir la majoria de les 2.000 persones que divendres passat van intentar entrar a la ciutat autònoma. Els que queden en aquesta zona estan amagats per por de noves batudes.

En una de les roques d’aquest campament buit hi ha escrita la paraula «‘boza’», que significa «victòria», molt repetida entre els migrants quan aconsegueixen tocar terra europeu. També noms, frases i dibuixos acompanyats de la data.

Amagats o fugits

Es divisa el Mediterrani des de dalt, més enllà hi ha el somni de molts dels que van fer aquestes pintades. Per ara, la majoria de migrants que no van ser arrestats per la policia han optat per sortir de la ciutat Nador, la més pròxima a Melilla, o amagar-se.

«No hi ha gent aquí, se n’estan anant. Ara tenen més por que mai perquè creuen que es repetiran aquestes situacions», lamenta una persona que treballa amb migrants. En diferents punts del país i, des de ja fa setmanes, ha augmentat el temor entre la comunitat migrant de ser arrestats al carrer i traslladats a l’interior del país per dificultar que avancin. Especialment a les ciutats que són punt de sortida de pasteres o són a prop de Ceuta i Melilla.

Almenys 23 morts

Tres dies després de l’intent d’entrada massiva continua el ball de xifres entre les fonts oficials i humanitàries. Aquest diumenge les autoritats marroquines han confirmat la mort de 5 persones més, 23 en total. Les organitzacions humanitàries defensen que com a mínim 37 han perdut la vida, d’altres fonts consideren que la xifra és superior. De moment, 18 migrants i 1 policia continuen sota observació mèdica, segons fonts locals.

Al cementiri de Nador aquest dissabte van obrir una vintena de fosses amb la previsió d’enterrar les persones que han mort en l’intent de salt. «Els morts continuen al dipòsit de cadàvers. Estem esperant l’autorització que ha de firmar el procurador del rei [cap de la fiscalia]», ha explicat un funcionari. Creu que seran enterrats en tres dies o una setmana, aproximadament. A pocs metres d’aquestes fosses hi ha diversos migrants sense identificar enterrats, que han aparegut sense vida a la costa.

Investigació independent

L’Associació Marroquina pels Drets Humans ha demanat que cap cos sigui enterrat sense investigar el motiu de la mort: «Sense investigació, sense autòpsia i sense identificació, les autoritats miren d’amagar el desastre», ha defensat aquesta entitat. Juntament amb altres organitzacions, han demanat que les víctimes siguin identificades i les seves restes tornades a la família, a més exigeixen que s’obri una investigació independent al Marroc i Espanya.