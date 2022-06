Protestes contra la il·legalització de l’avortament als Estats Units

Milers de persones van sortir al carrer a desenes de ciutats dels Estats Units per a protestar per la decisió del Tribunal Suprem d’eliminar la protecció federal del dret a l’avortament, cosa que ha permès que diversos estats ja restringeixin aquest dret. La xifra, però, podria arribar a 26.

Una de les protestes més multitudinàries es va produir a Washintgon, la de la capital dels Estats Units, on centenars de persones es van concentrar durant hores davant del Tribunal Suprem al crit de «El meu cos, la meva decisió!» o «Avortem el Tribunal!». Consignes similars es van escoltar en fins a 70 localitats dels EUA, segons el recompte de la cadena CNN.

Algunes protestes havien estat organitzades per grups com Planned Parenthood, l’organització que gestiona la major xarxa de clíniques de salut reproductiva als EUA; però altres van sorgir de manera espontània amb dones que es van unir per a alçar la veu.

Les protestes van ser especialment nombroses a les principals ciutats dels EUA, com Nova York, on milers de persones es van concentrar al Washington Square Park, una cèntrica plaça que tradicionalment acull mítings polítics i manifestacions.

A Los Angeles (Califòrnia), els manifestants van bloquejar el trànsit del centre de la ciutat, mentre que a Filadèlfia (Pennsilvània) milers de persones es van concentrar enfront de l’emblemàtic Ajuntament i a Austin (Texas) va haver-hi una protesta enfront de la cort federal. Centenars de persones més van sortir al carrer a Atlanta (Geòrgia) en dues manifestacions que es van unir als peus del parlament estatal.

La major part de les marxes es van desenvolupar de manera pacífica, encara que es van registrar incidents a les localitats de Cedar Rapids (Iowa) i Phoenix (Arizona). A Phoenix, la Policia va dispersar amb gas lacrimogen a manifestants que s’havien concentrat davant del parlament d’Arizona i que estaven colpejant amb força els finestrals de l’edifici, cosa que havia obligat els senadors a interrompre la sessió.

La Policia de Phoenix va assegurar en un comunicat que havia usat gas lacrimogen perquè els manifestants «havien intentat trencar el cristall» de l’edifici.

D’altra banda, a Cedar Rapids, dues persones van resultar ferides en ser atropellades per un cotxe durant una protesta. En un comunicat, l’alcaldessa, Tiffany O’Donnell, va dir que la policia estava investigant el succés.

Els efectes immediats

La decisió del Tribunal Suprem contra l’avortament ha generat un gran nivell de confusió i les clíniques d’alguns estats, com les d’Arizona, han deixat de practicar avortaments per por d’enfrontar-se a conseqüències penals. Mentrestant, l’avortament ja és il·legal en nou estats (Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sud, Utah i Wisconsin).

Tots ells havien aprovat amb anterioritat unes lleis destinades a prohibir l’avortament i que van entrar en vigor tan aviat com es va fer pública la decisió del Tribunal Suprem.