Una dona va presentar aquest dilluns una nova denúncia per temptativa de violació per fets que suposadament van succeir el 2010 contra Damien Abad, el nou ministre francès de Solidaritats i Persones Discapacitades, que ja havia sigut objecte d’altres acusacions per violació o temptatives.

La Fiscalia de París es va limitar a indicar que aquesta última denúncia està «actualment en procés d’anàlisi». L’advocada que la va formalitzar, Raphaële Bialkiewicz, va explicar a France Télévisions que la presumpta temptativa de violació es va produir «el primer semestre del 2010» i que la seva clienta, identificada com Laëtitia, era llavors membre de les joventuts del partit Nou Centre, al qual pertanyia Abad, que acabava de ser elegit eurodiputat. Abad ho nega En una primera reacció, el ministre –nomenat al maig, setmanes després de la reelecció d’Emmanuel Macron a les presidencials– ha afirmat aquest dilluns que, com en els casos anteriors, rebutja «amb la fermesa més gran qualsevol acusació de temptativa de violació o d’agressió sexual». «No deixaré aquestes acusacions mentideres i escandaloses sense resposta», va afegir aquest polític fitxat per Macron entre les files conservadores, que va anunciar que els seus advocats es querellaran per calúmnies. A finals de maig, el portal d’informació Médiapart va publicar els testimonis de dues dones que acusaven Abad de violació. Una d’elles va arribar a portar el cas davant la Justícia dues vegades, el 2012 i el 2017, però en els dos casos els procediments van ser arxivats. «Tolerància zero» La posició del Govern de la primera ministra, Elisabeth Borne, sobre aquest cas ha sigut fins ara que aplicarà la «tolerància zero» amb els delinqüents sexuals, però alhora ha mantingut Abad en el càrrec amb l’argument que el seu futur queda en suspens en funció del que dicti la Justícia. Això, sense aclarir si l’obligaria a dimitir en cas que fos imputat o si n’hi hauria prou que s’obrís una investigació judicial.