A l'estiu es lloguen apartaments, xalets i també piscines. El concepte s'està popularitzant a tota Espanya. Diverses plataformes connecten propietaris amb persones interessades a gaudir d'un dia d'estiu en una piscina en companyia d'amics o la família, tot i que la major part dels usuaris són joves.

La idea funciona. "Una noia francesa estava passant una tarda amb uns amics en una zona residencial del sud de França i es va adonar que hi havia moltes piscines boniques, amb jardí, i estaven gairebé totes buides. Es va adonar que estaven sent desaprofitades i va començar a posar en contacte a propietaris amb la gent que no té la seva pròpia piscina i vol gaudir d'una", explica Estefanía Leyva, directora de comunicació de Swimmy, l'Airbnb pioner del lloguer de piscines privades.

Després d'un estudi de mercat d'un any, amb trucades a més de 400 propietaris, va fer quallar el projecte. "Va rebre moltes respostes positives i es va crear la plataforma el 2017. França és el país que més piscines privades té, amb un milió i mig, i Espanya és la següent. Arran de la pandèmia s'ha disparat la construcció de piscines a casa".

Creixement amb la pandèmia

El lloguer de piscines privades ha viscut un augment important en els últims anys, sobretot amb la pandèmia del coronavirus. Ara mateix, hi ha prop de 500 a tota Espanya. Però el marge de creixement és molt gran. Es poden llogar per hores, mitja jornada o dies complets.

Manuel Vázquez lloga la seva piscina del seu xalet d'Olocau, València, des de l'any passat. Està content. Com la gran part d'oferents, pot residir a la casa mentre els inquilins gaudeixen d'un dia a l'aigua. "Tinc una zona lateral a la casa, al costat de la piscina, amb terrassa i un jardí exterior amb gandules i jacuzzi, i allà la gent pot fer barbacoes", explica.

Manuel cobra 12 euros per hora per un grup de 5 persones. Si són més persones, el preu ascendeix a 15 euros. "No tinc queixa. Aquest cap de setmana tinc els tres dies plens i estan entre 2 i 4 hores. L'any passat, amb la covid, va créixer molt la demanda i sembla que es manté", explica. En tot l'estiu, aquest veí de València lloga unes 12 vegades la seva piscina. "Amb això em pago el manteniment, o part d'ell, perquè sempre ha d'estar neta i això ja sabem que costa diners", afegeix Manuel.

El concepte de què és el que es lloga, efectivament, ha de quedar clar. "Hi ha propietaris que poden permetre's estar a casa aquesta estona o aquest dia, perquè tenen les zones separades, però altres no tant. També depèn molt de si hi ha servei en la zona de la piscina o ha d'entrar a la casa", afirma Estefanía. Totes les condicions s'estableixen a través de la web o aplicació de la plataforma. La cerca és molt senzilla: tries el lloc, la grandària i el dia i cerques el que més s'adapti a les teves preferències.

A partir d'aquí, l'interessat té l'opció de xatejar amb el propietari per tancar els detalls, com quins elements hi ha en la piscina i què pots portar (nevera, inflables, etc.)

Els preus oscil·len entre els 10 i els 20 euros per hora, depenent de la qualitat, grandària i dels serveis que ofereixen els propietaris. Fins i tot una piscina prefabricada té el seu públic, perquè el que la lloga és algú que la busca molt a prop de la seva casa.

"No sé com se'ls va ocórrer aquesta idea, però van encertar. Nosaltres ho vam descobrir l'any passat i des de llavors comptem amb ells. Tenim el pla perfecte per quedar tota la família, amb amics, hem celebrat algun aniversari i pensem continuar usant el servei. És com tenir la teva pròpia piscina i de forma privada", assegura Sharon, una usuària de la plataforma Swimmy.

"Els amfitrions de les piscines en les quals hem estat són una meravella. Ens fan sentir com a la nostra casa, ens fan saber que tot l'espai està a la nostra disposició (barbacoes, banys, espais per relaxar-se, etc.) que si necessitem alguna cosa ells són aquí. Així que en cap moment et sents incòmode de saber que fas servir la piscina d'una altra persona, que aquest era el meu principal temor el primer dia que vaig utilitzar el servei, ja que hi ha vegades en les quals estan els propietaris a les seves cases", afegeix.