Els que en el referèndum de l’any 1986 van votar «no» a l’OTAN, els que es van quedar amb ganes de fer-ho i els seus néts es van reunir ahir a Madrid per mostrar la seva oposició a l’Aliança Atlàntica i, en concret, a la important cimera que se celebra aquesta setmana a la capital espanyola. Més de 2.000 persones, que van ser convocades per diferents col·lectius, gairebé tots situats a l’esquerra del PSOE a Espanya, van omplir el Passeig del Prado madrileny amb el tradicional crit d’«OTAN no, bases fora».