El rei Joan Carles I va baixar d’un jet privat a l’aeroport de Peinador (Vigo) el 19 de maig. Més de 650 dies després que abandonés Espanya, el rei emèrit havia tornat. Davant les portes de l’aeroport, esperant veure el monarca, s’amuntegaven diverses desenes de persones que, al pas de la comitiva, aplaudien. Aquests entusiastes només representen un de cada tres espanyols que aproven l’última visita de Joan Carles I, segons el darrer baròmetre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per als diaris de Prensa Ibérica, editora del Diari de Girona.

La tornada del monarca des d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) a Sanxenxo (Pontevedra) per seguir una regata no va ser ben vista entre la majoria de la població espanyola. Un 45,6% dels enquestats es van mostrar en contra del retorn de Joan Carles I després de marxar d’Espanya per les polèmiques relacionades amb l’origen de part de la seva fortuna. Tot i això, un terç de la població no veu cap problema en el viatge que va realitzar a Galícia i la seva posterior visita a Felip VI al Palau de la Zarzuela.

Tot i això, el que més sorprèn no és el nombre de detractors o partidaris d’aquest viatge, sinó el 20% de la població que s’inclina per una resposta que, en la majoria dels casos, resulta residual: «No sap/No contesta». És a dir, un de cada cinc espanyols sembla no interessar-se per les anades i vingudes de Joan Carles I.

El suport de la dreta

El suport a la visita ve, principalment i sense sorpreses, dels votants de les formacions de la dreta. Sobretot, dels electors que van apostar pel PP en les generals del 2019. Fins a un 76,7% veu amb bons ulls que Joan Carles I torni a trepitjar territori espanyol. La xifra se situa, fins i tot, per sobre dels ciutadans que van triar la papereta de Vox el 2019 i que avalen el monarca, un 63,6%. A partir d’aquí, les dades cauen. Només cinc de cada 10 votants de Cs veuen favorable aquesta visita.

A l’ala esquerra de l’espectre ideològic, el PSOE és el que té un electorat més procliu a defensar el retorn del rei emèrit a Espanya, un de cada quatre votants, davant d’un 54,7% que el desaprova i un ampli 21,1 % que se situa en el «No sap/No contesta». Entre els electors d’Unides Podem, el percentatge de suport baixa fins al 7,4% i desapareix completament entre els votants de Més País, d’ERC i de Junts. Tot i això, en aquestes formacions segueix existint prop d’un 7% de ciutadans que sembla que no donen importància a la darrera visita a Espanya de Joan Carles I.